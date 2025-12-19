Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Influenciadora baiana revela que a mãe está com câncer e pede orações

Revelação foi feita na tarde desta sexta-feira, 19, por meio das redes sociais

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/12/2025 - 18:59 h
Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline
Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline -

A influenciadora baiana Sheila Matos, conhecida como Sheuba, revelou na tarde desta sexta-feira, 19, que sua mãe, Jaqueline, está com câncer de útero.

A informação foi divulgada no perfil oficial da criadora de conteúdo no Instagram, onde ela disse ter sido surpreendida pelo diagnóstico, apesar de estar confiante em uma recuperação da mãe.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Recebemos uma notícia que nos pegou de surpresa, e parece que a ficha ainda não caiu. Mas cremos em um Deus de milagres, um Deus de cura, um Deus que restaura. E eu tenho fé que essa fase será para a glória do nome dele, será um lindo testemunho que a minha mãe vai contar”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ainda na postagem, ela pede que seus seguidores orem pela mãe e mandem forças positivas para ajudar na recuperação. “Orem por ela sempre que puderem, eu peço, orem pela minha mãe”, acrescentou.

Leia Também:

Modelo exibe mansão de 2.500 m² e impressiona internautas
Ator demitido do SBT por apoiar Zezé se pronuncia: "Não tenho mágoa"
Bruna Biancardi expõe motivo que a fez perdoar traição de Neymar

No próprio perfil, Jaqueline contou que descobriu a doença após ter sangramentos durante meses, chegando a colocar DIU para conter os escapes, o que só piorou o problema. Por ela já ter feito uma cirurgia bariátrica e ter anemia, uma médica recomendou que ela fizesse a retirada do útero.

Depois de exames em outros três médicos, ela foi submetida a uma ressonância que identificou um tumor na região uterina, já em um estágio avançado e sem a possibilidade de ser retirado em uma intervenção cirúrgica.

“Ele viu algo no (exame) Papa Nicolau de setembro, e antes de qualquer decisão, ele passou uma ressonância. Saiu o resultado da ressonância e eu tive um diagnóstico onde o médico me disse que eu estou com um tumor que não é cirúrgico, porque está bem grande. E, sim, é um câncer”, contou.

Ela também detalhou que vai ser submetida a um PET-CT, um tipo de exame de corpo inteiro, para detectar se a doença atingiu outros órgãos.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sheila Matos (@sheuba)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia câncer de útero entretenimento Sheila Matos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x