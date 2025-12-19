Influenciadora baiana revela que a mãe está com câncer e pede orações

Sheuba, influenciadora baiana, ao lado da sua mãe, Jaqueline - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora baiana Sheila Matos, conhecida como Sheuba, revelou na tarde desta sexta-feira, 19, que sua mãe, Jaqueline, está com câncer de útero.

A informação foi divulgada no perfil oficial da criadora de conteúdo no Instagram, onde ela disse ter sido surpreendida pelo diagnóstico, apesar de estar confiante em uma recuperação da mãe.

“Recebemos uma notícia que nos pegou de surpresa, e parece que a ficha ainda não caiu. Mas cremos em um Deus de milagres, um Deus de cura, um Deus que restaura. E eu tenho fé que essa fase será para a glória do nome dele, será um lindo testemunho que a minha mãe vai contar”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ainda na postagem, ela pede que seus seguidores orem pela mãe e mandem forças positivas para ajudar na recuperação. “Orem por ela sempre que puderem, eu peço, orem pela minha mãe”, acrescentou.

No próprio perfil, Jaqueline contou que descobriu a doença após ter sangramentos durante meses, chegando a colocar DIU para conter os escapes, o que só piorou o problema. Por ela já ter feito uma cirurgia bariátrica e ter anemia, uma médica recomendou que ela fizesse a retirada do útero.

Depois de exames em outros três médicos, ela foi submetida a uma ressonância que identificou um tumor na região uterina, já em um estágio avançado e sem a possibilidade de ser retirado em uma intervenção cirúrgica.

“Ele viu algo no (exame) Papa Nicolau de setembro, e antes de qualquer decisão, ele passou uma ressonância. Saiu o resultado da ressonância e eu tive um diagnóstico onde o médico me disse que eu estou com um tumor que não é cirúrgico, porque está bem grande. E, sim, é um câncer”, contou.

Ela também detalhou que vai ser submetida a um PET-CT, um tipo de exame de corpo inteiro, para detectar se a doença atingiu outros órgãos.