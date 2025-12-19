DESABAFOU
Murilo Huff rebate críticas sobre relação de noiva com filho
O garoto também é filho da cantora Marília Mendonça
Por Franciely Gomes
Murilo Huff quebrou o silêncio e rebateu as críticas sobre a relação de sua namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, com seu filho, Leo. O cantor sertanejo afirmou que a jovem tem o ajudado na criação do herdeiro, que também é filho da cantora Marília Mendonça.
“Se todos pudessem ver o quanto a Gabriela me ajuda com o Léo, ama ele e faz tudo de coração, ninguém atacaria ela!”, disse ele, revelando que Gabriela foi quem organizou a festa de aniversário do garotinho.
Leia Também:
O famoso ainda frisou que a amada não pretende substituir o lugar de mãe de Marília, que faleceu durante um acidente de avião, em 2021. “A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel de cada um na vida dele”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes