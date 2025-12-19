Murilo Huff rebate críticas sobre relação de noiva com filho

i - Foto: Reprodução | Instagram

Murilo Huff quebrou o silêncio e rebateu as críticas sobre a relação de sua namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, com seu filho, Leo. O cantor sertanejo afirmou que a jovem tem o ajudado na criação do herdeiro, que também é filho da cantora Marília Mendonça.

“Se todos pudessem ver o quanto a Gabriela me ajuda com o Léo, ama ele e faz tudo de coração, ninguém atacaria ela!”, disse ele, revelando que Gabriela foi quem organizou a festa de aniversário do garotinho.

O famoso ainda frisou que a amada não pretende substituir o lugar de mãe de Marília, que faleceu durante um acidente de avião, em 2021. “A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel de cada um na vida dele”, completou.