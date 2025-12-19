Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESABAFOU

Murilo Huff rebate críticas sobre relação de noiva com filho

O garoto também é filho da cantora Marília Mendonça

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/12/2025 - 19:28 h
i
i -

Murilo Huff quebrou o silêncio e rebateu as críticas sobre a relação de sua namorada, a influenciadora Gabriela Versiani, com seu filho, Leo. O cantor sertanejo afirmou que a jovem tem o ajudado na criação do herdeiro, que também é filho da cantora Marília Mendonça.

“Se todos pudessem ver o quanto a Gabriela me ajuda com o Léo, ama ele e faz tudo de coração, ninguém atacaria ela!”, disse ele, revelando que Gabriela foi quem organizou a festa de aniversário do garotinho.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Influenciadora baiana revela que a mãe está com câncer e pede orações
Esposa de Gusttavo Lima revela que está tentando engravidar novamente
Modelo exibe mansão de 2.500 m² e impressiona internautas

O famoso ainda frisou que a amada não pretende substituir o lugar de mãe de Marília, que faleceu durante um acidente de avião, em 2021. “A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel de cada um na vida dele”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gabriela Versiani Marília Mendonça murilo huff

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
i
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

i
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

i
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

i
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x