Jojo Todynho se enfurece com atitude de fã em shopping; entenda motivo

Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para relatar um episódio desconfortável vivido durante uma ida a um shopping no Rio de Janeiro. A situação, segundo ela, envolveu uma abordagem invasiva de uma fã e gerou indignação.

De acordo com Jojo, o episódio ocorreu enquanto ela descia uma escada rolante, carregando várias bolsas, quando foi surpreendida pela atitude da admiradora.

“Tô descendo a escada rolante, cheia de bolsa, a jovem querida simplesmente vem filmando, mete o celular dentro da minha cara. Eu, serinha, falei para ela: ‘boa tarde’. Aí ela foi e tirou o telefone”, contou.



Após o ocorrido, a artista aproveitou o espaço para fazer um alerta aos fãs sobre limites e respeito no contato com figuras públicas. “Não faça isso, gente. Isso é falta de educação, é falta de respeito. Quando for abordar alguém, dê bom dia. Não joga o telefone na cara dos outros, não", disse.

"Eu não gosto desse tipo de intimidade comigo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Depois eu fico como a pessoa grossa, arrogante, porque não aceito esse tipo de falta de educação”, completa.

Jojo também lamentou o comportamento cada vez mais invasivo de algumas pessoas, impulsionado pelo uso constante do celular, e reforçou que não admite ter sua privacidade desrespeitada, independentemente do local.

“Gente, é de praxe. Você entra em algum lugar, dá bom dia. Eu sou uma pessoa que não sou de conversar, mas onde eu chego, numa loja, ‘bom dia, boa tarde’. Eu passo pelos seguranças do shopping, dou bom dia, porque isso é questão de educação. Você pode ter todos os defeitos do mundo, mas seja educado. Onde você entrar e sair, seja educado. Aprenda a abordar as pessoas, que isso!”, concluiu.