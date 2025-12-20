Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Jojo Todynho se enfurece com atitude de fã em shopping; entenda motivo

Cantora faz desabafo nas redes após situação em shopping do Rio

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/12/2025 - 13:25 h
Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto
Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto -

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para relatar um episódio desconfortável vivido durante uma ida a um shopping no Rio de Janeiro. A situação, segundo ela, envolveu uma abordagem invasiva de uma fã e gerou indignação.

De acordo com Jojo, o episódio ocorreu enquanto ela descia uma escada rolante, carregando várias bolsas, quando foi surpreendida pela atitude da admiradora.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zero paciência! Suzane Von Richthofen se irrita com flagra no mercado
Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’ se emociona ao voltar a trabalhar
Murilo Huff rebate críticas sobre relação de noiva com filho

“Tô descendo a escada rolante, cheia de bolsa, a jovem querida simplesmente vem filmando, mete o celular dentro da minha cara. Eu, serinha, falei para ela: ‘boa tarde’. Aí ela foi e tirou o telefone”, contou.

Após o ocorrido, a artista aproveitou o espaço para fazer um alerta aos fãs sobre limites e respeito no contato com figuras públicas. “Não faça isso, gente. Isso é falta de educação, é falta de respeito. Quando for abordar alguém, dê bom dia. Não joga o telefone na cara dos outros, não", disse.

"Eu não gosto desse tipo de intimidade comigo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Depois eu fico como a pessoa grossa, arrogante, porque não aceito esse tipo de falta de educação”, completa.

Jojo também lamentou o comportamento cada vez mais invasivo de algumas pessoas, impulsionado pelo uso constante do celular, e reforçou que não admite ter sua privacidade desrespeitada, independentemente do local.

“Gente, é de praxe. Você entra em algum lugar, dá bom dia. Eu sou uma pessoa que não sou de conversar, mas onde eu chego, numa loja, ‘bom dia, boa tarde’. Eu passo pelos seguranças do shopping, dou bom dia, porque isso é questão de educação. Você pode ter todos os defeitos do mundo, mas seja educado. Onde você entrar e sair, seja educado. Aprenda a abordar as pessoas, que isso!”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jojo todynho polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Jojo Todynho usou as redes sociais para relatar momento de desconforto
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x