JUSTIÇA
Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro por falta de provas
Crime teria ocorrido em 2015
Por Luiza Nascimento
O ex-participante do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior, foi absolvido, nesta sexta-feira, 5, da acusação de estuprar uma mulher em Votuporanga, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido em fevereiro de 2015.
Prior havia sido condenado em primeira instância, em novembro de 2024, a cumprir seis anos de prisão em regime semiaberto, mas recorreu da decisão. Agora, em segunda instância, a Justiça paulista o absolveu por "falta de provas".
Leia Também:
Acusação lamenta decisão
Em nota, a equipe jurídica da mulher lamentou a decisão judicial e demonstrou confiança na reversão do caso nas Cortes Superiores.
"Estamos diante de uma decisão judicial que causou sofrimento profundo à vítima e a levou a reviver os traumas decorrentes dos fatos que ensejaram este processo. Expressamos nossa confiança de que essa injustiça será revertida nas Cortes Superiores”, diz o documento.
