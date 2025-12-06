Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro por falta de provas

Crime teria ocorrido em 2015

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 12:57 h | Atualizada em 06/12/2025 - 13:35
Imagem ilustrativa da imagem Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro por falta de provas
-

O ex-participante do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior, foi absolvido, nesta sexta-feira, 5, da acusação de estuprar uma mulher em Votuporanga, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido em fevereiro de 2015.

Prior havia sido condenado em primeira instância, em novembro de 2024, a cumprir seis anos de prisão em regime semiaberto, mas recorreu da decisão. Agora, em segunda instância, a Justiça paulista o absolveu por "falta de provas".

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PM suspeito de matar gerente é absolvido após júri popular
Relator do processo contra Zambelli pede que deputada seja absolvida
Irmãos acusados de matar familiar na Bahia são absolvidos após 22 anos

Acusação lamenta decisão

Em nota, a equipe jurídica da mulher lamentou a decisão judicial e demonstrou confiança na reversão do caso nas Cortes Superiores.

"Estamos diante de uma decisão judicial que causou sofrimento profundo à vítima e a levou a reviver os traumas decorrentes dos fatos que ensejaram este processo. Expressamos nossa confiança de que essa injustiça será revertida nas Cortes Superiores”, diz o documento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

absolvição acusação de estupro Big Brother Brasil Cortes Superiores felipe prior Justiça brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x