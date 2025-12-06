Menu
HOME > POLÍCIA
JUSTIÇA

PM suspeito de matar gerente é absolvido após júri popular

Crime aconteceu em 2023

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/12/2025 - 7:35 h
Imagem ilustrativa da imagem PM suspeito de matar gerente é absolvido após júri popular
-

O policial militar Diego Kollucha Santos Vasconcelos foi absolvido pela Justiça, após passar por júri popular na quinta-feira, 4, no Tribunal do Júri de Santo Amaro, cidade no Recôncavo baiano. Ele suspeito de ter assassinado a gerente de supermercado Juliana de Jesus Ribeiro, em 2023.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) apresentou a denúncia do caso no ano passado, em documento que mostrava a geolocalização do suspeito, bem como indícios de que ele teria usado um veículo com placas adulteradas no dia do crime. Além disso, o argumento mostrava roupas e acessórios encontrados da casa do acusado, semelhantes aos usados pelo atirador.

No entanto, o júri considerou que as informações disponíveis sobre o caso não apontavam Diego Kollucha como o do crime. No entendimento dos jurados, os autos não comprovam que o agente teria realizado os disparos de arma de fogo, nem utilizado um veículo com placa adulterada.

Diante da decisão do júri, o juiz Abraão Barreto Cordeiro determinou a absolvição do suspeito e pediu a soltura do militar, pois ele está preso desde 2023.

Relembre o caso

A gerente de um mercadinho na cidade de Saubara, no Recôncavo Baiano, Juliana de Jesus Ribeiro, de 30 anos, foi morta a tiros enquanto fechava o estabelecimento. O caso aconteceu na noite em 23 de maio de 2023.

Segundo informações da Polícia Civil, um carro se aproximou e um ocupante efetuou os disparos.

A vítima foi atingida diversas na cabeça, rosto, tórax, abdômen e braços.

O que diz a denúncia do MP?

Segundo o MP, Juliana foi executada sem receber chance de defesa pois, no momento dos disparos, estava de costas para o atirador. O momento chegou a ser registrado por câmeras de segurança.

O órgão acusou Diogo Kollucha de observar a rotina da vítima treze dias antes do assassinato, realizando o mesmo percurso e as mesmas ações que foram executadas na data do homicídio.

Segundo a denúncia, no dia do crime, o policial e um comparsa, que não foi identificado, teriam rendido a vítima quando ela saía do trabalho utilizando técnicas semelhantes as de abordagem, a obrigando a colocar as mãos na cabeça e ficar de costas.

Polícial fugiu

Após a denúncia, Diego Kollucha fugiu do Batalhão da Polícia Militar, localizado em Lauro de Freitas, em 27 de março de 2024. No entanto, ele foi encontrado dois dias depois em Feira de Santana, para onde teria se deslocado por meio de apoio logístico e operacional de comparsas.

Uma semana depois, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra cinco suspeitos de envolvimento na evasão do soldado.

Diego Kollucha foi investigado pela durante a "Operação Salobro", por suspeita de integrar um grupo de extermínio.

O PM estava preso na unidade militar desde outubro de 2023 sob a suspeita de prática de milícia e assassinato de duas pessoas em Feira de Santana.

