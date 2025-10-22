Menu
GAROTOS DO NINHO

Réus no caso do incêndio que matou atletas do Flamengo são absolvidos

Justiça do Rio de Janeiro tomou a decisão na terça-feira, 21

João Grassi

Por João Grassi

22/10/2025 - 9:10 h | Atualizada em 22/10/2025 - 9:22
Garotos do Ninho morreram em incêndio ocorrido em 2019
Garotos do Ninho morreram em incêndio ocorrido em 2019

Todos os réus indiciados no caso do incêndio no Centro de Treinamento George Helal, conhecido como 'Ninho do Urubu', do Flamengo, foram absolvidos pela Justiça do Rio de Janeiro. 10 atletas menores de idade morreram na tragédia.

Conforme o juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a decisão foi fundamentada na "ausência de demonstração de culpa penalmente relevante e na impossibilidade de estabelecer um nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição"

De acordo com o g1, a prefeitura da capital carioca afirmou que o local não tinha alvará de funcionamento na época. Os jogadores da base do clube carioca dormiam dentro de um contêiner provisório quando o fogo começou a se alastrar. A suspeita é que tenha ocorrido um curto-circuito em um ar-condicionado do local.

Enquanto sete pessoas foram absolvidas do caso na terça-feira, 21, outras quatro já tinham sido absolvidas anteriormente. Os réus respondiam por crimes de incêndio culposo qualificado com resultado morte de 10 pessoas e lesão corporal grave em três vítimas. Entre os réus estavam um ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello.

Livro homenageia adolescentes mortos em incêndio no CT do Flamengo
Flamengo x Racing na Libertadores: saiba onde assistir e escalações
Brasileirão: Flamengo vence o Palmeiras e segue na cola da liderança

As vítimas

Todas as vítimas eram atletas da base do Flamengo e tinham entre 14 e 16 anos. Jhonata Ventura, Dyogo Alves e Cauan Emanuel chegaram a sofrer lesões, mas estão recuperados e seguem no futebol.

Os adolescentes que morreram foram Athila Paixão (14 anos), Arthur Vinícius (14), Bernardo Pisetta (14), Christian Esmério (15), Gedson Santos (14), Jorge Eduardo Santos (15), Pablo Henrique (14), Rykelmo de Souza (16), Samuel Thomas Rosa (15) e Vitor Isaías (15).

