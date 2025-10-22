Flamengo x Racing na Libertadores: saiba onde assistir e escalações

Flamengo enfrenta o Racing no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A Copa Libertadores chega em suas fases mais decisivas. Nesta noite de quarta-feira, 22, às 21h30, o Flamengo recebe o Racing-ARG pela partida de ida das semifinais, no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.

Com boa parte do elenco à disposição, o técnico Filipe Luís vai escalar força máxima em um dos jogos mais importantes da temporada. O zagueiro Léo Ortiz era dúvida enquanto se recuperava de lesão, mas deve ser titular normalmente na equipe rubro-negra.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Apenas o atacante Cebolinha fica de fora.

O Racing, do treinador Gustavo Costas, deve ir com: Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Tomás Conechny; Maravilla Martínez.

O retrospecto do confronto entre Mengão e os argentinos é marcado pelo equilíbrio. São seis vitórias rubro-negras, seis empates, cinco derrotas, além de 27 gols a favor e também 27 contra.

Transmissão

A transmissão do confronto será na Globo em TV aberta, enquanto a GETV será opção no YouTube. A Paramount+, por outro lado, transmite via streaming.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego Martínez (Venezuela)

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Quarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Aníbal Orbe Ruiz (Equador)

Assistente do VAR: Franklin Congo (Equador)