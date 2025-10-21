Sport tetracampeão nacional? Clubes buscam reconhecimento à CBF

Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O Ceará, Fortaleza e Sport protocolaram junto à CBF um pedido formal para os títulos dos Torneios Norte-Nordeste serem reconhecidos como Campeonatos Brasileiros. As equipes se sagraram campeãs em 1968, 1969 e 1970 e querem, juntamente às Federações Cearense e Pernambucana, consolidar uma "pauta comum em defesa do futebol do Nordeste".

O processo não é uma novidade e acontece desde 2023, quando dirigentes dos clubes e das federações começaram a se reunir para levantar informações históricas e jurídicas sobre o caso.

O argumento principal é que, à época, a competição integraria o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), entidade precursora da CBF — e não apenas um torneio regional.

Com a competição de futebol realizada entre 1968 e 1970, o Torneio Norte-Nordeste foi disputado pelo campeão do Torneio do Norte do Torneio do Nordeste.

O Sport se sagrou campeão da primeira edição, batendo o Remo na final, enquanto o Ceará levou o título de de 1969, sobre a mesma equipe. O Fortaleza bateu o Leão da Ilha na última edição, que foi disputada em formato de quadrangular envolvendo quatro clubes.

O objetivo central do requerimento é equiparar a competição à Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período, que ganhou o status de Campeonato Brasileiro em 2010. Os quatro campeões (Palmeiras, em 1967 e 1969; Santos, em 1968; e Fluminense, em 1970) foram considerados de nível nacional, assim como na Taça Brasil entre 1959 e 1968.