BRILHARAM!

Champions League: Arsenal dá show e PSG vive tarde mágica na Europa

Tarde de Champions ainda contou com atropelo do PSG sobre o Leverkusen

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

21/10/2025 - 18:01 h
Gyökeres marcou dois gols na vitória sobre o Atlético de Madrid
Gyökeres marcou dois gols na vitória sobre o Atlético de Madrid -

A ponteira da fase de liga da UEFA Champions League ganhou uma nova cara na tarde desta terça-feira, 21, com os gigantes do futebol europeu assumindo o topo. Com show dos 'Gabrieis' brasileiros Magalhães e Martinelli, o Arsenal atropelou o Atlético de Madrid e seguiu com 100% de aproveitamento na competição.

Os Gunners bateram os espanhóis por 4 a 0, no Emirates Stadium, com gols de Gabriel Magalhães, Martinelli, e Viktor Gyökeres. O PSG (FRA) também viveu um dia mágico ao golear o Bayer Leverkusen (ALE) por 7 a 2, com direito a tentos de Désiré Doué, que balançou as redes duas vezes, e do melhor jogador do mundo Ousmane Dembélé.

O 'cometa' Erling Haaland voltou a brilhar e liderou a vitória do Manchester City (ING) por 2 a 0 sobre o Villarreal (ESP). De fora da fase mata-mata da última Champions League, os ingleses assumiram a quinta colocação, com sete pontos em três jogos e, desta vez, largaram com o pé direito na etapa de pontos corridos.

Nos jogos de mais cedo, o Barcelona também 'fez chover' contra o Olympiacos e goleou os gregos por 6 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Com hattrick de Fermín López e gols de Lamine Yamal e Rashford, o Barça se recuperou após a derrota para o PSG na última derrota, e assumiu a 9ª colocação.

Outros resultados da Champions League desta terça-feira

  • Kairat 0 x 0 Pafos;
  • Newcastle 3 x 0 Benfica;
  • PSV 6 x 2 Napoli;
  • USG 0 x 4 Inter de Milão;
  • Copenhague 2 x 4 Borussia Dortmund.

x