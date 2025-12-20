Menu
FEMINICÍDIO

Influenciador revela que tia quase foi vítima de feminicídio: "Desespero"

A avó do famoso também foi agredida durante a confusão

20/12/2025 - 15:54 h
Rico Melquiades usou suas redes sociais para denunciar um caso de tentativa de feminicídio em sua família neste sábado, 20. O influenciador digital contou que sua tia foi agredida pelo companheiro e foi encaminhada às pressas para a delegacia, a fim de prestar queixa contra o agressor.

“Minha tia sofreu hoje tentativa de feminicídio pelo companheiro dela. Nesse momento, ela está na delegacia abalada. Até a minha avó também apanhou porque foi tentar salvar a minha tia”, disse ele.

O ex-Fazenda ainda confessou que não pode expor a imagem do suspeito, que também agrediu sua avó.. “O pior é o silêncio e a impotência. Eu nem posso expor quem fez isso com minha vó e com minha curica (TIA), porque, se eu falar, corro o risco de ser processado e ainda ter que pagar por tentar defender minha família”, disparou.

“É angustiante perceber que quem sofre precisa se calar, enquanto quem causa o dano segue bem. Estou em desespero. Estou extremamente nervoso e chorando sem parar, porque no fundo sei que isso não vai dar em nada”, completou.

Por fim, Rico aproveitou para fazer uma critica a Justiça do Brasil. “Quando foi para bloquear meus bens e me expor para o Brasil inteiro, a resposta foi rápida, fria e implacável. Isso me destruiu emocionalmente, me trouxe uma ansiedade sufocante. Choro sem parar porque dói saber que, diante de uma atitude tão grave, tudo muito provavelmente ficará impune”, concluiu.

