AMOR ETERNO

Gilberto Gil relembra último momento com Preta antes da morte

O cantor compartilhou um registro ao lado da filha

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 18:15 h
Prta faleceu em julho deste ano
Prta faleceu em julho deste ano

Gilberto Gil usou suas redes sociais para relembrar seu último momento no palco com a filha Preta Gil. O cantor publicou uma foto ao lado da cantora, neste sábado, 20, citando seu falecimento há cinco meses, em julho deste ano.

“5 meses”, escreveu ele na legenda da publicação, onde aparece cantando a música ‘Drão’ ao lado de Preta, canção que foi escrita em homenagem a mãe dela, Sandra Gadelha.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gilberto Gil (@gilbertogil)

O registro foi feito durante um show da turnê “Tempo Rei”, no Allianz Parque, em São Paulo. Neste sábado, 20, Gil se apresenta com a turnê em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

gilberto gil Morte Preta Gil

x