Gilberto Gil relembra último momento com Preta antes da morte

Prta faleceu em julho deste ano - Foto: Reprodução | Instagram

Gilberto Gil usou suas redes sociais para relembrar seu último momento no palco com a filha Preta Gil. O cantor publicou uma foto ao lado da cantora, neste sábado, 20, citando seu falecimento há cinco meses, em julho deste ano.

“5 meses”, escreveu ele na legenda da publicação, onde aparece cantando a música ‘Drão’ ao lado de Preta, canção que foi escrita em homenagem a mãe dela, Sandra Gadelha.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O registro foi feito durante um show da turnê “Tempo Rei”, no Allianz Parque, em São Paulo. Neste sábado, 20, Gil se apresenta com a turnê em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.