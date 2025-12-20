Dado Dolabella se pronuncia após acidente e suspeita de embriaguez

Dado Dolabella teria deixado a área logo após a batida - Foto: Reprodução | Redes sociais

O ator Dado Dolabella usou as redes sociais na tarde deste sábado, 20, para se manifestar após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Doutor Ricardo Jafet, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O caso aconteceu durante a madrugada e gerou versões divergentes sobre o que ocorreu no local.

Segundo informações da polícia, divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, o carro do ator teria colidido com o veículo de um motorista de aplicativo, que sofreu danos na lateral dianteira.

Ainda de acordo com o relato policial, o condutor atingido permaneceu no local, enquanto Dado Dolabella teria deixado a área logo após a batida. Testemunhas afirmaram que o ator aparentava estar embriagado.

Em seu perfil no Instagram, no entanto, Dado negou as acusações e apresentou sua versão dos fatos. “Eu preciso esclarecer sobre o acidente que aconteceu comigo ontem, que tão dizendo que eu fugi e isso não é verdade”, declarou. Segundo ele, o impacto ocorreu quando ainda saía de um drive-thru. “Eu tava saindo do drive-thru e não tinha nem acessado a via ainda quando o outro carro veio e bateu no meu carro”, afirmou.



O ator também alegou que o outro motorista estava alterado no momento da discussão. “O carro que veio tinha um insulfilm tão escuro que não dava pra ver nada. Então, provavelmente por causa desse insulfilm ele não me viu, bateu no meu carro, desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto”, relatou.

Dado disse ainda que tentou acalmar a situação, mas que o comportamento do motorista o preocupou. “Eu pedi pra ele abaixar o tom de voz pra conversar numa boa, ele continuou alterado, gritando, queria chamar a atenção dos outros na rua. Eu tava com a minha filha pequena, adolescente, no carro comigo e ela ficou muito assustada com tudo aquilo”, continuou.

De acordo com o ator, a decisão de deixar o local foi tomada para proteger a filha. “E aí, pra proteger ela, com a situação que ficou ali totalmente, né, insegura, não dava pra saber o que que ia ser a ação do rapaz alterado ali no momento… eu peguei e fui embora fazer o B.O. [boletim de ocorrência] de acidente. Mas graças a Deus no local tem câmeras e a verdade vai aparecer.”