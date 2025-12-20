Menu
SOLTOU O VERBO

Leonardo choca ao fazer confissão sobre vida sexual com esposa

O cantor falou abertamente sobre sua vida íntima com a amada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 21:07 h
Leonardo desabafou sobre a intimidade
Leonardo desabafou sobre a intimidade -

Leonardo voltou a causar nas redes sociais após dar uma declaração sobre sua vida sexual com a esposa, Poliana Rocha. Sem papas na língua, o camtor confessou que não tem mais paciência para fazer sexo e reduziu a frequência da relação.

“Não tenho paciência para muita coisa, não estou tendo paciência mais, não”, disse ele em entrevista ao Pânico. Pai de Zé Felipe, o famoso ainda relembrou um dia que teve um orgasmo e achou que estava infartando.

“Me deu uma tremedeira, uma tremedeira… Falei: 'não, vou morrer, vou morrer.' Você sabe que é perigoso ter um AVC. Já larguei, já parei também. Parei assim, é 'umazinha' por mês, tá bom. Tá ótimo”, completou.

A declaração deu o que falar nas redes sociais e a própria Poliana reagiu às confissões do marido. “Mereço???”, comentou ela em uma publicação que reproduzia um trecho da entrevista.

