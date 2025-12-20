Fã ganha processo contra Joelma e deve receber indenização

A artista pagará um valor exorbitante - Foto: Reprodução | Instagram

Joelma perdeu a disputa contra um fã após o cancelamento de seu cruzeiro em alto-mar, que estava previsto para acontecer em 2024. A cantora deverá restituir o valor perdido pelo rapaz e pagar uma indenização por danos morais.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o evento foi cancelado em cima da hora e rendeu uma série de processos contra a ex-vocalista da banda Calypso e as empresas organizadoras, como a Murai Viagens e a J Music.

Identificado como Lucas Henrique, o fã que ganhou a ação revelou que comprou uma cabine no navio e aguarda ansiosamente pela celebração. Sentindo-se lesado moralmente e economicamente com o cancelamento, ele pediu a restituição do valor de R$ 4,2 mil.

No processo, ele também pediu uma indenização no valor de R$ 45 mil, referente ao crime de danos morais. Entretanto, o juiz responsável pela ação determinou o pagamento de apenas R$ 8 mil, tanto para Joelma quanto para a Murai e J Music.