Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro boicota Havaianas e dispara: “Quem lacra, não lucra”

Críticas às Havaianas por bolsonaristas começaram após propaganda da empresa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/12/2025 - 11:27 h | Atualizada em 22/12/2025 - 16:20
Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas
Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas -

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se juntou ao grupo de políticos conservadores que decidiu por um boicote às Havaianas após a empresa brasileira veicular uma peça publicitária com a atriz Fernanda Torres.

Na publicação, a atriz de "Ainda Estou Aqui" afirma que não quer que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, mas “com os dois pés”. A declaração irritou especialmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), soando como uma espécie de provocação política.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu vou começar o ano com o pé direito sim - e não será de havaianas. TMJ?", escreveu o liberal na legenda. Já em vídeo, ele aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa e acusa a publicidade de carregar uma mensagem política — nele, ainda há o texto "Quem lacra, não lucra".

Leia Também:

Bolsonarista baiano corta Havaianas e pede boicote após propaganda
Bolsonaristas convocam boicote após propaganda com Fernanda Torres
Bolsonaristas detonam SBT após presença de Lula em evento

Ainda na postagem, Eduardo Bolsonaro diz que sempre enxergou a Havaianas como um símbolo nacional e disse ter se decepcionado com a escolha da garota-propaganda. Segundo ele, a campanha não teria sido casual e refletiria um alinhamento ideológico.

O deputado cassado fez também um paralelo com a marca de cerveja norte-americana Budweiser, alegando que a empresa teria sofrido prejuízos após campanhas consideradas desconectadas de parte de seu público.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@bolsonarosp)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eduardo bolsonaro Fernanda Torres Havaianas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x