Eduardo Bolsonaro boicota Havaianas e dispara: “Quem lacra, não lucra”

Eduardo Bolsonaro fez campanha contra as Havaianas - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram @bolsonarosp

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se juntou ao grupo de políticos conservadores que decidiu por um boicote às Havaianas após a empresa brasileira veicular uma peça publicitária com a atriz Fernanda Torres.

Na publicação, a atriz de "Ainda Estou Aqui" afirma que não quer que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, mas “com os dois pés”. A declaração irritou especialmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), soando como uma espécie de provocação política.

"Eu vou começar o ano com o pé direito sim - e não será de havaianas. TMJ?", escreveu o liberal na legenda. Já em vídeo, ele aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa e acusa a publicidade de carregar uma mensagem política — nele, ainda há o texto "Quem lacra, não lucra".

Ainda na postagem, Eduardo Bolsonaro diz que sempre enxergou a Havaianas como um símbolo nacional e disse ter se decepcionado com a escolha da garota-propaganda. Segundo ele, a campanha não teria sido casual e refletiria um alinhamento ideológico.

O deputado cassado fez também um paralelo com a marca de cerveja norte-americana Budweiser, alegando que a empresa teria sofrido prejuízos após campanhas consideradas desconectadas de parte de seu público.