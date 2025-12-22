Bolsonarista baiano corta Havaianas e pede boicote após propaganda

Deputado Leandro de Jesus - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Havaianas virou alvo de críticas de políticos conservadores após veicular uma peça publicitária com a atriz Fernanda Torres. No vídeo, ela afirma que não quer que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, mas “com os dois pés”, frase interpretada por críticos como um posicionamento político.

Nas redes sociais, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL-BA) publicou um vídeo em que corta um par de chinelos da marca e pede que os seguidores deixem de consumir os produtos.

Segundo ele, é preciso parar de “dar palco” a empresas que se posicionam contra a direita.

Estou viajando e só trouxe um chinelo, mas é inadmissível o que a marca deste chinelo promoveu em sua propaganda. Ou seja, agindo contra o Brasil e contra os brasileiros patriotas. Portanto, não usem mais essa porcaria porque, quando a gente usa, fazemos propaganda. Joguem no lixo. Não podemos dar palanque e fazer propaganda para quem está contra o Brasil e contra os conservadores Leandro de Jesus - Deputado estadual

Entenda a polêmica

A frase dita por Fernanda Torres foi interpretada por parte dos internautas como um posicionamento político, em razão do mote da campanha, que diz:

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte. Mas, vamos combinar, sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés.”