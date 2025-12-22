Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO GOSTOU

Bolsonarista baiano corta Havaianas e pede boicote após propaganda

Leandro de Jesus disse que marca se posicionou contra a direita em peça publicitária

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/12/2025 - 9:40 h | Atualizada em 22/12/2025 - 16:02
Deputado Leandro de Jesus
Deputado Leandro de Jesus -

A Havaianas virou alvo de críticas de políticos conservadores após veicular uma peça publicitária com a atriz Fernanda Torres. No vídeo, ela afirma que não quer que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, mas “com os dois pés”, frase interpretada por críticos como um posicionamento político.

Nas redes sociais, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL-BA) publicou um vídeo em que corta um par de chinelos da marca e pede que os seguidores deixem de consumir os produtos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, é preciso parar de “dar palco” a empresas que se posicionam contra a direita.

Estou viajando e só trouxe um chinelo, mas é inadmissível o que a marca deste chinelo promoveu em sua propaganda. Ou seja, agindo contra o Brasil e contra os brasileiros patriotas. Portanto, não usem mais essa porcaria porque, quando a gente usa, fazemos propaganda. Joguem no lixo. Não podemos dar palanque e fazer propaganda para quem está contra o Brasil e contra os conservadores
Leandro de Jesus - Deputado estadual

Entenda a polêmica

A frase dita por Fernanda Torres foi interpretada por parte dos internautas como um posicionamento político, em razão do mote da campanha, que diz:

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte. Mas, vamos combinar, sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fernanda Torres Havaianas Leandro de Jesus pl

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado Leandro de Jesus
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Deputado Leandro de Jesus
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Deputado Leandro de Jesus
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Deputado Leandro de Jesus
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x