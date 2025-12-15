Menu
TELEVISÃO
POLÊMICA

Bolsonaristas detonam SBT após presença de Lula em evento

Além de Lula, também marcaram presença o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/12/2025 - 11:32 h
O lançamento do SBT News reuniu nomes centrais da política nacional
O lançamento do SBT News reuniu nomes centrais da política nacional -

Opositores do governo Lula passaram a detonar o SBT após o presidente da República comparecer ao lançamento do novo canal da emissora, o SBT News. Também marcaram presença o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes.

Os apoiadores do ex-presidente acusaram o canal de Silvio Santos de imparcialidade, mesmo com a presença de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, governador e prefeito de São Paulo, respectivamente.

Diversos bolsonaristas usaram o X (antigo Twitter) para se manifestar e acusar as filhas de Silvio Santos, responsáveis por comandar o canal após a morte do Dono do Baú, de imparcialidade. Fotos da família do comunicador com o presidente da República também circularam.

“O SBT deu um grande tiro no pé”, disse um internauta. “O SBT do saudoso Silvio se foi com ele… sua família ignorou sua vontade e seu verdadeiro objetivo”, comentou outro. “Filhas do Silvio Santos herdaram tudo, menos o caráter do pai”, apontou mais um.

Enquanto os apoiadores de Bolsonaro pedem o boicote da emissora, outros relembram que Silvio Santos sempre recebeu presidentes do país em seu canal. O próprio Jair Bolsonaro participou de um programa ao lado do ‘Dono do Baú’, assim como Michel Temer e Lula.

SBT News

O lançamento do SBT News reuniu nomes centrais da política nacional em um mesmo ambiente, marcado por discursos de convivência institucional. Além de Lula, participaram a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad, Jorge Messias e Ricardo Lewandowski.

Pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estiveram presentes Alexandre de Moraes e o decano Gilmar Mendes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também compareceu, assim como o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.

