Boninho vai entrar em A Fazenda para fazer anúncio bombástico

Boninho vai interagir com os participantes do reality rural - Foto: Divulgação | Globo

O ex-diretor da Globo J.B de Oliveira, mais conhecido como Boninho, vai participar de ‘A Fazenda 17’, da Record, neste domingo, 14. Ele vai anunciar a realização do reality ‘A Casa do Patrão’, previsto para estrear em 2026, e que será produzido por ele.

No programa, Boninho vai interagir com os participantes do reality rural, como o apresentador Dudu Camargo e a influenciadora Saory Cardoso. Segundo o F5, o objetivo é falar sobre as inscrições e o formado de A Casa do Patrão, sem dar maiores detalhes.

Boninho já está a caminho de Itapecirica da Serra, na Grande São Paulo, onde fica a sede do programa. A entrada de dele será divulgada através de uma hashtag nas redes sociais, a #BoninhoNaFazenda.

Ainda de acordo com o F5, além de A Fazenda, Boninho deve participar de outras atrações da Record em breve.

A Casa do Patrão

A Casa do Patrão será um reality produzido na mesma sede de outras atrações da Record, em Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo. É lá que fica o reality A Fazenda e onde já foi gravado outros, como o Power Couple Brasil.

Boninho já se reuniu com Alarico Naves, principal executivo comercial da Record, para falar do projeto. Os dois têm se encontrado com frequência em São Paulo para discutir estratégias.

Dinâmica do novo reality

A dinâmica de A Casa do Patrão seguirá o modelo de hierarquia interna que já aparece em outros formatos da TV. Assim como A Fazenda tem o fazendeiro, o novo reality terá um patrão, além de empregados e amigos do patrão, todos disputando um prêmio em dinheiro.

A Casa do Patrão vai ser exibido diariamente. O programa ainda não tem apresentador definido. Um nome em comum que esteja disponível no mercado está sendo procurado.