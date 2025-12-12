Menu
FORA DO AR?

SBT faz mudança inesperada na programação da emissora; entenda

Emissora promoveu alterações em sua grade às vésperas das férias

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/12/2025 - 15:22 h
Patati e Patatá
Patati e Patatá -

O SBT vem promovendo mudanças em sua grade às vésperas das férias escolares. A emissora decidiu retirar do ar um dos programas mais queridos pelo público, o Bom Dia & Cia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 12, marcando a terceira vez que a atração deixa a programação.

Atualmente, o programa infantil estava sendo comandado por Patati e Patatá, que assumiram a apresentação em maio de 2025. Com a queda na audiência e a saída do criador dos personagens em novembro, o projeto sofreu uma forte desestabilização.

De acordo com informações do Notícias da TV, o programa registrou apenas 1,1 ponto de audiência no mês de dezembro, sendo superado até mesmo por atrações exibidas na madrugada.

Diante desse cenário, a direção do SBT decidiu encerrar o programa infantil, abrindo espaço na grade para mais conteúdo jornalístico.

O que muda?

A partir de segunda-feira, 15, o telejornal Primeiro Impacto ganhará mais uma hora de exibição, ocupando o horário que pertencia ao Bom Dia & Cia. As informações são de Gabriel de Oliveira, do TV Pop.

Apesar do cancelamento, Patati e Patatá não devem deixar a emissora. Os personagens devem ser realocados para outras atrações infantis do SBT, como o Sábado Animado, apresentado por Silvia Abravanel, ou o Domingo Animado.

x