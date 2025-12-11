Apresentadora da Globo sofre acidente e é afastada da emissora

A moça contou detalhes do ocorrido - Foto: TV Globo | Instagram

Ananda Apple foi afastada da TV Globo após sofrer um acidente nesta semana. Apresentadora do Quadro Verde, do telejornal Bom Dia São Paulo, a comunicadora revelou que caiu da escada e acabou imobilizando o pé.

“Robocop fora de hora. Nunca é hora para despencar de uma escada, mas eu me estatelei há 10 dias. Com toda aquela farra dos ligamentos desligados, pé roxo e estufado. Pé para cima, muito gelo e de bota até para dormir”, disse ela em seu perfil do Instagram.

“Se você está sentindo falta do Quadro Verde, é por isso. Estou chateada por estar presa nesta época de gravar reportagens 'dezembrinas' para você. E bem na hora de preparar o Papai Noel, que me traz aquela mágica da infância de volta, mas assim que der, eu volto”, completou.

Vale lembrar que a jornalista já havia se afastado das telinhas por motivos de saúde em 2024. Na época, ela realizou uma cirurgia nos tendões do ombro e braço esquerdo, passando por sessões de fisioterapia até seu retorno.