Ator Haroldo Costa terá velório em quadra de escola de samba

O velório acontecerá nesta segunda-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Heraldo Costa receberá uma homenagem especial durante seu velório, nesta segunda-feira, 15. O corpo do ator, que faleceu neste sábado, 13, será velado na quadra da escola de samba Salgueiro, localizada no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, como forma de celebrar seu legado e paixão pela agremiação.

A informação foi confirmada pela própria escola, que prestou uma última homenagem nas redes sociais e reiterou a importância do artista para a comunidade. “A nossa homenagem a Haroldo Costa foi feita da forma mais verdadeira que conhecemos: em forma de samba. Porque foi assim que ele se apaixonou pela Academia, foi assim que o Salgueiro entrou no seu coração para nunca mais sair”, escreveram.

“O canto que ecoou foi Xica da Silva, de 1963. O mesmo samba que mudou o rumo da sua história. Hoje, esse samba voltou a ser entoado não como lembrança, mas como gesto de amor, de gratidão e de reverência. Cada verso carregou memória. Cada nota trouxe de volta o homem que viveu, defendeu e eternizou o nosso Torrão”, completou o texto.

Morte

Heraldo Costa faleceu neste sábado, 13, após complicações causadas por um problema de saúde. O ator, diretor, comentarista de carnaval morreu com 95 anos de idade e recentemente havia sido internado para tratar a saúde e liberado dias depois.

O óbito foi confirmado pela família através de um post nas redes sociais, recebendo diversas homenagens e mensagens de amigos e familiares do artista, incluindo o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que fez uma publicação em homenagem a Heraldo.

“O mundo do samba, o Rio de Janeiro e o Brasil estão de luto. Perdemos Haroldo Costa, ator, diretor, escritor e uma das maiores referências do carnaval. Um mestre da nossa cultura, que ajudou gerações a compreender a grandiosidade dos desfiles, dos sambas-enredo e da identidade do nosso povo. Defensor da arte popular também fez história no teatro, sendo o primeiro ator negro a atuar no Theatro Municipal. Seu trabalho faz parte do patrimônio do nosso estado e continuará vivo na memória de todos, especialmente dos que amam o carnaval”, escreveu ele.