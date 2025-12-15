Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Pai de Cacau Protásio morre aos 84 anos

Atriz lamentou a morte do pai nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/12/2025 - 6:45 h
Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais
Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais -

O pai da atriz Cacau Protásio, Manoel Francisco Monteiro, morreu aos 84 anos. Ela usou as redes sociais para comunicar o falecimento do pai e prestar uma homenagem. Monteiro morreu vítima de complicações de um câncer nos ossos.

A atriz compartilhou um vídeo no seu perfil no Instagram com diversos momentos ao lado do patriarca e fez um longo desabafo sobre a relação entre eles. “Vai lá, Monteiro. Descanse em paz”, escreveu.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ator Haroldo Costa terá velório em quadra de escola de samba
Boninho vai entrar em A Fazenda para fazer anúncio bombástico
Ator, diretor e pesquisador do samba, Haroldo Costa morre aos 95 anos

A artista também falou sobre as qualidades e defeitos do pai, destacando os momentos que viveram juntos. “Você foi o pai que eu pedi a Deus? Não, mas era meu pai. Nos momentos felizes era o melhor, engraçado, debochado”, seguiu. Ela também relembrou a trajetória dele no bairro da Rua do Matoso, onde era conhecido como “Monteiro da Matoso, o melhor lanterneiro”.

Além de homenagear o pai, Cacau deixou uma mensagem especial à irmã, Paula Protásio, demonstrando carinho e apoio. “Você é a melhor filha, a melhor irmã do mundo. Estou longe, mas meu coração está com você”, afirmou. Cacau está na República Dominicana para gravação do longa ‘Os farofeiros 3’.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cacau Protasio (@cacauprotasiooficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cacau Protásio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x