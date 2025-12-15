Pai de Cacau Protásio morre aos 84 anos

Cacau lamentou a morte do pai nas redes sociais - Foto: Divulgação

O pai da atriz Cacau Protásio, Manoel Francisco Monteiro, morreu aos 84 anos. Ela usou as redes sociais para comunicar o falecimento do pai e prestar uma homenagem. Monteiro morreu vítima de complicações de um câncer nos ossos.

A atriz compartilhou um vídeo no seu perfil no Instagram com diversos momentos ao lado do patriarca e fez um longo desabafo sobre a relação entre eles. “Vai lá, Monteiro. Descanse em paz”, escreveu.

A artista também falou sobre as qualidades e defeitos do pai, destacando os momentos que viveram juntos. “Você foi o pai que eu pedi a Deus? Não, mas era meu pai. Nos momentos felizes era o melhor, engraçado, debochado”, seguiu. Ela também relembrou a trajetória dele no bairro da Rua do Matoso, onde era conhecido como “Monteiro da Matoso, o melhor lanterneiro”.

Além de homenagear o pai, Cacau deixou uma mensagem especial à irmã, Paula Protásio, demonstrando carinho e apoio. “Você é a melhor filha, a melhor irmã do mundo. Estou longe, mas meu coração está com você”, afirmou. Cacau está na República Dominicana para gravação do longa ‘Os farofeiros 3’.