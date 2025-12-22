'Guerra das Havaianas': Direita e Esquerda na Bahia travam embate

Propaganda das Havaianas abre debate político - Foto: Divulgação | Havaianas

A propaganda de final de ano das Havaianas estrelada pela atriz Fernanda Torres fez com que a esquerda e a direita na Bahia entrassem em campo para fazer ataques entre si.

No arsenal, além das mensagens, membros apelaram para a inteligência artificial para defender seus pontos de vista — especialmente os deputados que apoiam abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No grupo da extrema-direita, um dos que se manifestou foi o deputado federal Capitão Alden (PL-BA). Em uma postagem no Instagram feita por I.A., ele "aparece" ao lado de nomes como Javier Milei, Donald Trump, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

O grupo aparece jogando o pé esquerdo das Havaianas em uma lixeira. "Vamos REcomeçar com o pé direito!", escreveu o parlamentar na postagem.

Outro enfático bolsonarista foi o deputado estadual Diego Castro (PL). Ele acusou a empresa brasileira de "usar marca como palanque ideológico".

"Curioso como funciona o “manual da lacração”. Quando a reação vem, o conteúdo some. Não por acaso. Não é sobre sandália, propaganda ou marketing criativo", escreveu ele.

"É sobre empresas que resolvem usar marca como palanque ideológico, atacando valores que milhões de brasileiros defendem. E depois fingem surpresa quando o público responde", completou o liberal.

Problema cognitivo

Como resposta, parlamentares de esquerda reagiram com deboche ao boicote proposto às Havaianas. Uma delas foi a deputada estadual Lídice da Mata (PSB-BA). "Bolsonaristas estão promovendo uma campanha contra Fernanda Torres e a Havaianas. São os mesmos que juram que a Terra é plana e que vacina faz virar jacaré. O problema nunca foi o comercial. É cognitivo."

"No melhor estilo quinta série, a extrema-direita agora brinca de cortar as Havaianas. Para quem já rezou pra pneu, colocou celular na cabeça e acreditou em familícia, é zero surpresa", completou.

Em âmbito federal, que "soltou o verbo" foi o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA). Para ele, o país seria líder mundial em desenvolvimento se a extrema-direita tivesse a mesma disposição para propor pautas relevantes para o povo do que para inventar narrativas de conspiração.

"Se a disposição da extrema-direita para inventar narrativas de conspiração fosse o mesma para propor pautas relevantes para o povo, o Brasil seria líder mundial em desenvolvimento. É uma pena para o país que a maior preocupação dos conservadores seja um comercial da Havaianas", escreveu.