POLÍTICA
'Guerra das Havaianas': Direita e Esquerda na Bahia travam embate
Peça publicitária estrelada por Fernanda Torres gerou extensa repercussão nas redes sociais
Por Yuri Abreu
A propaganda de final de ano das Havaianas estrelada pela atriz Fernanda Torres fez com que a esquerda e a direita na Bahia entrassem em campo para fazer ataques entre si.
No arsenal, além das mensagens, membros apelaram para a inteligência artificial para defender seus pontos de vista — especialmente os deputados que apoiam abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
No grupo da extrema-direita, um dos que se manifestou foi o deputado federal Capitão Alden (PL-BA). Em uma postagem no Instagram feita por I.A., ele "aparece" ao lado de nomes como Javier Milei, Donald Trump, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.
O grupo aparece jogando o pé esquerdo das Havaianas em uma lixeira. "Vamos REcomeçar com o pé direito!", escreveu o parlamentar na postagem.
Outro enfático bolsonarista foi o deputado estadual Diego Castro (PL). Ele acusou a empresa brasileira de "usar marca como palanque ideológico".
"Curioso como funciona o “manual da lacração”. Quando a reação vem, o conteúdo some. Não por acaso. Não é sobre sandália, propaganda ou marketing criativo", escreveu ele.
"É sobre empresas que resolvem usar marca como palanque ideológico, atacando valores que milhões de brasileiros defendem. E depois fingem surpresa quando o público responde", completou o liberal.
Problema cognitivo
Como resposta, parlamentares de esquerda reagiram com deboche ao boicote proposto às Havaianas. Uma delas foi a deputada estadual Lídice da Mata (PSB-BA). "Bolsonaristas estão promovendo uma campanha contra Fernanda Torres e a Havaianas. São os mesmos que juram que a Terra é plana e que vacina faz virar jacaré. O problema nunca foi o comercial. É cognitivo."
"No melhor estilo quinta série, a extrema-direita agora brinca de cortar as Havaianas. Para quem já rezou pra pneu, colocou celular na cabeça e acreditou em familícia, é zero surpresa", completou.
Bolsonaristas estão promovendo uma campanha contra Fernanda Torres e a Havaianas. São os mesmos que juram que a Terra é plana e que vacina faz virar jacaré. O problema nunca foi o comercial. É cognitivo. pic.twitter.com/3PyOafbvuK— Lídice da Mata (@lidicedamata) December 22, 2025
Em âmbito federal, que "soltou o verbo" foi o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA). Para ele, o país seria líder mundial em desenvolvimento se a extrema-direita tivesse a mesma disposição para propor pautas relevantes para o povo do que para inventar narrativas de conspiração.
"Se a disposição da extrema-direita para inventar narrativas de conspiração fosse o mesma para propor pautas relevantes para o povo, o Brasil seria líder mundial em desenvolvimento. É uma pena para o país que a maior preocupação dos conservadores seja um comercial da Havaianas", escreveu.
Se a disposição da extrema-direita para inventar narrativas de conspiração fosse o mesma para propor pautas relevantes para o povo, o Brasil seria líder mundial em desenvolvimento. É uma pena para o país que a maior preocupação dos conservadores seja um comercial da Havaianas— Daniel Almeida (@Daniel_PCdoB) December 22, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes