Romário já evitou pé esquerdo em comercial da Havaianas; relembre

Comercial da Havaianas - Foto: Havaianas

A campanha de Ano Novo da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres, movimentou muito as redes sociais desde que foi lançada. O vídeo, que brinca com a expressão popular "começar o ano com o pé direito", foi interpretado como uma mensagem de cunho ideológico, leitura que motivou críticas públicas e até pedidos de boicote à marca.

No comercial, Fernanda Torres afirma que não deseja que o público comece 2026 "com o pé direito", mas sim "com os dois pés", de forma que não precise contar com a sorte como diz o ditado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



A fala foi vista por setores conservadores como uma provocação direcionada, em tom de indireta política, e gerou incômodos diversos. No entanto, não é a primeira vez que as Havaianas brincam com esse trocadilho, já tendo usado a expressão para outro comercial há mais de dez anos.

Romário no comercial da Havaianas | Foto: Havaianas

O pé direito de Romário em 2014

Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, a Havaianas fez um comercial protagonizado pelo ex-jogador e campeão do mundo com a Seleção Brasileira Romário, levado pelo slogan "o pé direito é nosso".

Na peça, o "Baixinho" aparece calçando apenas o pé direito do chinelo, e diz ter enviado o pé esquerdo para Diego Maradona, ídolo da Argentina, maior rival do Brasil no futebol.

Em 2014 a Havaianas lançou este comercial com o baixinho Romário pic.twitter.com/E1MnAmqPlJ — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) December 22, 2025

O anúncio segue a mesma lógica simbólica de brincar com o "pé direito", expressão culturalmente associada à sorte. Além disso, fazia uma piada com o fato de que Maradona era canhoto, enquanto Romário era destro.

Na época, a propaganda não gerou qualquer tipo de reação política ou acusação de viés ideológico, apesar de ter um sentido parecido.

Queda de ações

A confusão atual, no entanto, vem impactando a empresa, que já perdeu com o burburinho. As ações da Alpargatas, dona da Havaianas, caíram 2,7% nesta segunda-feira, 22.

Isso significa uma perda de cerca de R$ 200 milhões em valor de mercado, de forma que a empresa está valendo em torno de R$ 7,3 bilhões na bolsa de valores brasileira.