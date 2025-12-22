Brasileiro assina com o Lyon até Copa do Mundo para conseguir destaque

Vini Jr. e Endrick em treino da Seleção Brasileira - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Se não dá para jogar no Real Madrid, ele foi em busca de onde dá - nesta segunda-feira, 22, o atacante Endrick acertou um empréstimo de seis meses ao Lyon, até o encerramento da temporada europeia.

Buscando mais protagonismo e minutos em campo, o jogador ficará na França até a Copa do Mundo de 2026, possivelmente com mais chances de mostrar futebol para a convocação de Carlo Ancelotti. O contrato não prevê opção de compra, e o vínculo com o clube espanhol segue válido até 2030.

As negociações avançaram nas últimas semanas após conversas intensificadas entre os dois clubes. Desde o início, Endrick sinalizou positivamente para a mudança, motivado pela necessidade de sequência como titular, condição considerada essencial pelo estafe para a evolução do atleta.

Chegada ao Lyon

Além do Lyon, o Manchester United chegou a sondar o jogador, mas não alterou a decisão do brasileiro. A expectativa, então, é de que Endrick chegue à França no dia 29 de dezembro para iniciar os treinamentos, com anúncio oficial previsto para 1º de janeiro.

O Lyon trabalha para regularizar o atacante a tempo de utilizá-lo já no dia 3, no duelo contra o Monaco, pelo Campeonato Francês. No novo clube, o brasileiro vestirá a camisa 9.

Endrick pela Seleção Brasileira | Foto: JAVIER TORRES

Atualmente na quinta colocação da Ligue 1 e com boa campanha na Liga Europa, o Lyon apresentou um projeto esportivo considerado atrativo. Outro fator decisivo foi a presença do técnico Paulo Fonseca, visto como facilitador na adaptação e no desenvolvimento de jogadores brasileiros.

Endrick ainda poderá se tornar espanhol?

Apesar de o Real Madrid preferir um empréstimo dentro da Espanha, já que Endrick está a seis meses de obter o passaporte espanhol, o atacante priorizou atuar onde tivesse espaço imediato.

Contratado pelo Real no início da última temporada, Endrick somou 37 partidas e sete gols sob o comando de Carlo Ancelotti, com destaque na Copa do Rei. Já em 2025/26, com a chegada de Xabi Alonso, perdeu espaço e entrou em campo em apenas três jogos oficiais, totalizando 99 minutos.