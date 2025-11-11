De saída do Real Madrid: saiba qual será o novo clube de Endrick

Endrick está próximo de ser jogador do Lyon - Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Jogador revelado pelo Palmeiras e com passagem na Seleção Brasileira, Endrick está próximo de deixar o Real Madrid após perder espaço com a chegada do técnico Xabi Alonso. De acordo com o ge.globo, o atacante de 19 anos encaminhou acerto com o Lyon.

Conforme a reportagem, é questão de tempo para Endrick — considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, reforçar o Lyon por empréstimo. O clube francês já troca minutas com o Real Madrid para adiantar questões burocráticas do contrato a ser assinado no fim do ano.

Apesar de mais detalhes não terem sido informados, o site afirma que a negociação não conta com opção de compra no final do empréstimo. O vínculo será assinado mais perto da abertura da janela de transferências, em 1º de janeiro, e conta com gatilhos que permitem o Real a não liberar ou trazer Endrick de volta em caso de lesões no setor ofensivo.

Sonhando em retornar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo, Endrick busca ter mais tempo de jogo, algo exigido por Carlo Ancelotti para ele retornar ao radar dos convocados. O técnico italiano, que já treinou o brasileiro no Madrid, deixou portas abertas para ele ser chamado novamente.

Endrick em 2025/26

Sem espaço no elenco do Real Madrid, Endrick foi utilizado apenas uma vez pelo treinador espanhol Xabi Alonso. O atacante entrou aos 34 minutos do segundo na goleada de 4 a 0 sobre o Valencia, pela 11ª rodada do Campeonato, sem marcar gols ou distribuir assistências.