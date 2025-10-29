Em crise no Real Madrid, Endrick se aproxima de novo clube na Europa

Real Madrid - Foto: Divulgação I La Liga

O Real Madrid tem vivido uma relação conturbada com Endrick no elenco - e há quem queira tirá-lo de lá. Com pouco espaço no elenco de Xabi Alonso no Real Madrid, o brasileiro tem sido cotado para algum clube que lhe proporcione minutos em campo, e começou a receber propostas.

Apesar de estar à disposição de Xabi Alonso há mais de um mês, o atacante foi relacionado para oito partidas sem sair do banco.



O grande sonho, então, é ter minutos para convencer Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, de que merece uma vaga na Copa do Mundo de 2026, e o caminho até lá pode ser o Lyon, clube francês que abriu conversas para tê-lo por empréstimo.

O formato da negociação já está delineado, prevendo vínculo temporário de seis meses, sem custos de transferência, enquanto o Real seguiria arcando com parte dos salários do jogador. A venda, no entanto, está fora de cogitação para o clube espanhol.

Endrick e seus representantes receberam positivamente o contato do Lyon, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Na proposta, o clube promete papel de destaque e minutos consistentes em campo.

Como está a temporada do Lyon

O time francês ocupa, atualmente, o quarto lugar no Campeonato Francês e figura em terceiro na fase de grupos da Liga Europa, enfrentando dificuldades ofensivas nesta temporada.

O tcheco Pavel Sulc é o artilheiro com apenas três gols em nove partidas, cenário que abre espaço para um centroavante que precisa de sequência para deslanchar. O técnico português Paulo Fonseca é outro ponto favorável - fluente em português e experiente com jogadores do Brasil, ele já comandou clubes como Porto, Braga e Shakhtar Donetsk antes de chegar à França.

O tempo de jogo prometido será decisivo para a escolha de Endrick, que já recusou propostas mais atraentes financeiramente. Na última janela europeia, a Inter de Milão mostrou interesse, mas o brasileiro optou por permanecer no Real e disputar vaga no elenco principal.

A diretoria madrilenha chegou a sinalizar preferência por um empréstimo dentro da LaLiga, já que Endrick está prestes a obter passaporte espanhol, o que facilitaria sua adaptação.

Com a indefinição sobre quem ocupará o comando de ataque da Seleção Brasileira e ciente de que Ancelotti, ex-técnico do próprio Real, conhece seu futebol de perto, Endrick vive momento decisivo na carreira.