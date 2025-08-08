Endrick herda camisa icônica no Real Madrid, usada por CR7 e Fenômeno

Endrick, novo camisa 9 do Real Madrid - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante brasileiro Endrick será o novo camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. A numeração ficou vaga após Mbappé optar pela camisa 10, anteriormente usada pelo croata Luka Modric.

Antes da decisão, havia uma disputa interna entre Endrick e o espanhol Gonzalo García, destaque na última edição do Mundial de Clubes. Artilheiro da competição com quatro gols e uma assistência, Gonzalo terminou como vencedor da Chuteira de Ouro, mas herdará a camisa 16 no elenco principal.

Contratado junto ao Palmeiras, Endrick estreou pelo Real Madrid na temporada 2023/24. Desde então, soma 37 partidas e sete gols pelo clube, sendo artilheiro da equipe na campanha da Copa do Rei. Em sua primeira temporada, foi titular em oito das 29 partidas que disputou.

Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa, sofrida em maio. De acordo com o jornal AS, o clube chegou a avaliar a possibilidade de emprestá-lo para facilitar a retomada de ritmo de jogo, mas a tendência é que o jovem permaneça no elenco sob acompanhamento do departamento médico e técnico.

Endrick vestirá uma camisa que já foi marcada por muita gente grande. Ídolos como Di Stéfano, Ronaldo Fenômeno, Benzema e até mesmo o português Cristiano Ronaldo já entraram em campo com a 9 nas costas.

