POLÍTICA

Tarcísio desafia Havaianas: "Aqui em SP é com o pé direito"

Governador de São Paulo ironizou propaganda que recebeu críticas da direita

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/12/2025 - 10:20 h
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se juntou a onda da extrema-direita do Brasil e ingressou na "guerra das Havaianas", após uma propaganda da empresa, estrelada pela atriz Fernanda Torres, receber críticas especialmente de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende, depende de sorte", afirmou Fernanda Torres.

"O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés", completou a artista.

A peça publicitária foi interpretada como provocativa. “Aqui em São Paulo, a gente vai começar o ano novo com o pé direito”, afirmou Tarcísio, na segunda-feira, 22, em uma postagem no Instagram que celebra a inauguração de um trecho do Rodoanel.

Alpargatas perde R$ 200 mi na Bolsa após boicote de bolsonaristas

As ações da Alpargatas (ALPA4), dona da marca Havaianas, operaram em queda na segunda-feira, 22. O recuo ocorre simultaneamente a um movimento de boicote organizado nas redes sociais por grupos de direita, que criticam uma nova peça publicitária da empresa estrelada pela atriz Fernanda Torres.

No meio da tarde, os papéis da companhia registravam queda de 2,7%, sendo negociados a R$ 11,40.

A oscilação negativa representa uma perda de aproximadamente R$ 200 milhões em valor de mercado para a Alpargatas, que atualmente é avaliada em cerca de R$ 7,3 bilhões na B3.

Fernanda Torres Havaianas Tarcísio de Freitas

x