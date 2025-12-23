Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Imagens revelam ex-ator mirim vivendo em situação de rua; veja

Famoso estaria enfrentando o vício em drogas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/12/2025 - 15:37 h
Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA)
Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA) -

Conhecido por trabalhos em séries infantis como Martin Qwerly, na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, da Nickelodeon, o ator mirim Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA). O famoso estaria enfrentando o vício em drogas e recusando qualquer forma de tratamento.

As informações foram divulgadas pelo TMZ. Segundo o site, o assessor de imprensa do Departamento de Polícia de Riverside (RPD) afirmou que as autoridades interagem com o ator uma vez por semana e oferecem ajuda. No entanto, ele não aceita o serviço.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, o ator mirim aparece de maneira cordial e cooperativa com as pessoas e se apresenta: “Tylor Curtis Valdez, também Tylor Chase, da Poetry of Hollywood, ator da Nickelodeon”.

Leia Também:

Atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa por filho
Paolla Oliveira toma atitude radical após término com Diogo Nogueira
DJ Alok receberá maior honraria da Alba; saiba o motivo

Durante o vídeo, uma pessoa tenta ajudá-lo oferecendo dinheiro, e Tylor responde: “Deus te abençoe, senhor. Posso te dar esse presente?”.

Além de trabalhos na Nickelodeon, o artista também participou de produções conhecidas como Todo Mundo Odeia o Chris, além de filmes como Good Time Max (2007), L.A. Noire (2011) e Confessions of a Late Bloomer (2006).

Veja video:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator ator americano Tylor Chase

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA)
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA)
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA)
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA)
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x