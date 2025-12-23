FAMOSOS
Imagens revelam ex-ator mirim vivendo em situação de rua; veja
Famoso estaria enfrentando o vício em drogas
Conhecido por trabalhos em séries infantis como Martin Qwerly, na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, da Nickelodeon, o ator mirim Tylor Chase foi visto vivendo nas ruas da Califórnia (EUA). O famoso estaria enfrentando o vício em drogas e recusando qualquer forma de tratamento.
As informações foram divulgadas pelo TMZ. Segundo o site, o assessor de imprensa do Departamento de Polícia de Riverside (RPD) afirmou que as autoridades interagem com o ator uma vez por semana e oferecem ajuda. No entanto, ele não aceita o serviço.
Nos vídeos divulgados nas redes sociais, o ator mirim aparece de maneira cordial e cooperativa com as pessoas e se apresenta: “Tylor Curtis Valdez, também Tylor Chase, da Poetry of Hollywood, ator da Nickelodeon”.
Leia Também:
Durante o vídeo, uma pessoa tenta ajudá-lo oferecendo dinheiro, e Tylor responde: “Deus te abençoe, senhor. Posso te dar esse presente?”.
Além de trabalhos na Nickelodeon, o artista também participou de produções conhecidas como Todo Mundo Odeia o Chris, além de filmes como Good Time Max (2007), L.A. Noire (2011) e Confessions of a Late Bloomer (2006).
Veja video:
Tylor Chase from Ned’s Declassified School Survival Guide deserved a better outcome than this 💔 https://t.co/x7Id5OK04n pic.twitter.com/GoBfpJHacW— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) December 22, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes