Paolla Oliveira toma atitude radical após término com Diogo Nogueira
Paolla e Diogo estavam juntos havia quase cinco anos
Por Edvaldo Sales
A atriz Paolla Oliveira tomou uma atitude radical após anunciar o fim do namoro de cinco anos com o cantor Diogo Nogueira. Na segunda-feira, 22, o ex-casal revelou o término em publicação nas redes sociais.
Os seguidores da famosa perceberam que Paolla apagou as fotos com o ex-namorado de seu Instagram. Além da publicação sobre o término, a atriz manteve apenas um vídeo em que deseja feliz aniversário ao artista.
Término
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estavam juntos havia quase cinco anos e revelaram que o fim do relacionamento não ocorreu por nenhum motivo específico.
“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram os dois em um trecho da postagem.
Na publicação, eles ainda dizem que manterão gratidão pela história que construíram e que estão em paz com a decisão tomada. “Seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, finalizaram os dois.
