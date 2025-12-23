Paolla Oliveira toma atitude radical após término com Diogo Nogueira

Paolla e Diogo estavam juntos havia quase cinco anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Paolla Oliveira tomou uma atitude radical após anunciar o fim do namoro de cinco anos com o cantor Diogo Nogueira. Na segunda-feira, 22, o ex-casal revelou o término em publicação nas redes sociais.

Os seguidores da famosa perceberam que Paolla apagou as fotos com o ex-namorado de seu Instagram. Além da publicação sobre o término, a atriz manteve apenas um vídeo em que deseja feliz aniversário ao artista.

Término

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estavam juntos havia quase cinco anos e revelaram que o fim do relacionamento não ocorreu por nenhum motivo específico.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram os dois em um trecho da postagem.

Na publicação, eles ainda dizem que manterão gratidão pela história que construíram e que estão em paz com a decisão tomada. “Seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, finalizaram os dois.