TÉRMINO
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento
Paolla e Diogo anunciaram o término nesta segunda-feira, 22
Por Edvaldo Sales
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. Eles surpreenderam os fãs nesta segunda-feira, 22, ao anunciarem o fim do relacionamento depois de cinco anos.
Os dois fizeram uma postagem em conjunto nas redes sociais comunicando o término e ressaltaram que não houve um motivo específico para a separação.
“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, falaram.
Leia o anúncio na íntegra:
"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor.
As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.
Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade.
Com amor, Paolla e Diogo."
Paolla e Diogo estavam juntos desde meados de 2021. Quem uniu o casal foi Mumuzinho, que ligou para o cantor para dizer que queria apresentar a atriz.
