Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Paolla e Diogo anunciaram o término nesta segunda-feira, 22 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. Eles surpreenderam os fãs nesta segunda-feira, 22, ao anunciarem o fim do relacionamento depois de cinco anos.

Os dois fizeram uma postagem em conjunto nas redes sociais comunicando o término e ressaltaram que não houve um motivo específico para a separação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, falaram.

Leia o anúncio na íntegra:

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor.

As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.

Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade.

Com amor, Paolla e Diogo."

Paolla e Diogo estavam juntos desde meados de 2021. Quem uniu o casal foi Mumuzinho, que ligou para o cantor para dizer que queria apresentar a atriz.