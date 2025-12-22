Antes de término com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira já declarou ser fetichista

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Foto: Reprodução| Instagram

Um dos casais mais queridos pelo público, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira, anunciou o fim do relacionamento nesta segunda-feira,22, por meio de uma postagem conjunta nas redes sociais. Após cerca de cinco anos juntos, os dois decidiram encerrar a relação, que foi marcada por diversos momentos compartilhados com os fãs.

Ao longo do relacionamento, Paolla Oliveira falou abertamente sobre intimidades da vida a dois. Em entrevista ao podcast 'Quem Pode, Pod', apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz comentou sobre fetiches e preferências pessoais na relação com o cantor.

“Meu prazer passa pelo cheiro no cangote, por essa descoberta e esse explorar o outro, uma tirada de roupa. Gosto de ficar sentindo o tesão antes de gozar. Sou fetichista da preliminar”, contou a atriz.

Em outro momento da entrevista, Paolla falou sobre convivência e diálogo no relacionamento: “Casamento é isso, é convivência, é o quanto você se doa para o outro. Cada um tem um formato desse doar, desse ceder. Sou à moda antiga, sou monogâmica”.

Além disso, em maio deste ano, a atriz também se manifestou sobre a pressão para ter filhos. Em suas redes sociais, Paolla afirmou que resiste às cobranças e prefere viver no próprio tempo.

"Essas decisões são muito pessoais, e cada uma de nós deve ter o direito de decidir sobre o próprio ritmo, sem pressão. O mais importante é a gente se sentir bem com as próprias escolhas. E já é uma missão e tanto!”, declarou.

Reação da web

O relacionamento sempre foi marcado por declarações públicas de carinho entre os dois, o que reforçou a imagem de um casal muito admirado pelo público. Nas redes sociais, internautas reagiram com surpresa ao anúncio do término. “Paolla Oliveira tá solteira, tô passada com esse 2025”, comentou um usuário.

Outro internauta comemorou, lembrando que a cantora baiana Ivete Sangalo também está solteira: “Vocês têm noção que temos Ivete Sangalo e Paolla Oliveira, duas gostosas solteiras?”. “Será que agora eu tenho chance?”, brincou um terceiro.