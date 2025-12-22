Imagens mostram stalker rondando condomínio de Isis Valverde; veja

Isis Valverde e Stalker Cristiano Rodrigues Kellermann - Foto: Reprodução| Redes sociais | Globo

O stalker da atriz Isis Valverde foi preso na última terça-feira,16. O gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann já vinha realizando uma série de tentativas de se aproximar da artista. Em registros, ele aparece diversas vezes rondando o condomínio onde ela mora.

Em vídeo divulgado pelo Fantástico, da TV Globo, as imagens mostram o suspeito circulando pelas áreas próximas à residência da atriz. O material, gravado em janeiro deste ano, foi uma das fontes para as investigações conduzidas pela Delegacia Antissequestro (DAS), que apurava indícios de uma possível tentativa de sequestro.

Mesmo com a segurança do condomínio, o suspeito conseguiu acessar o local e chegou até a porta da casa da atriz, onde se apresentou como “primo” da famosa.

Na ocasião, Isis Valverde e o marido não estavam presentes, mas a polícia foi acionada. Após a prisão, o suspeito afirmou que conheceu a atriz em Brasília e que teria se apaixonado por ela, chegando a contratar um investigador particular para descobrir onde a artista morava. “Eu estou correndo atrás dela faz uma semana para saber onde ela morava”, declarou.

Preso em flagrante

Em outra tentativa de se aproximar da atriz, Cristiano Rodrigues Kellermann foi preso em flagrante. A Justiça converteu a detenção em prisão preventiva. De acordo com a promotora do caso, na terceira tentativa o suspeito apresentou comportamento agressivo e se recusava a deixar o local antes de ver a artista.

| Foto: Reprodução