Vai fazer mais? Anitta rebate críticas sobre procedimentos estéticos
Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre
Por Edvaldo Sales
A cantora Anitta rebateu as críticas sobre as mudanças recentes no rosto. Durante ‘Domingão com Huck’, da TV Globo, em Xingu, ela reclamou das falas relacionadas às plásticas.
“Não é porque eu estou espiritualizada que eu não posso fazer uma plástica. Não é porque eu estou me amando que eu não posso”, disse.
Ao ser questionada sobre o motivo das plásticas, Anitta pontuou: “Sei lá, porque eu estava afim. Mas eu já faço várias vezes, a diferença é que dessa vez alguém descobriu, aí virou um assunto”.
Por fim, Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre. “As pessoas não sabem do que estão falando. Elas querem um motivo pra falar de qualquer coisa. É indiferente se vai ser porque eu fiz a plástica, se vai ser porque eu não fiz e estou ficando enrugada e mais velha”, finalizou.
