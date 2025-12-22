Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMPEU O SILÊNCIO

Vai fazer mais? Anitta rebate críticas sobre procedimentos estéticos

Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/12/2025 - 6:58 h
Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre
Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre -

A cantora Anitta rebateu as críticas sobre as mudanças recentes no rosto. Durante ‘Domingão com Huck’, da TV Globo, em Xingu, ela reclamou das falas relacionadas às plásticas.

“Não é porque eu estou espiritualizada que eu não posso fazer uma plástica. Não é porque eu estou me amando que eu não posso”, disse.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bolsonarista, pai de santo de Anitta deve se candidatar em 2026
Influenciador Gordão da XJ rejeita Anitta, Jade Picon e Luísa Sonza
Anitta lança EP e explica falta de ensaio de verão em Salvador

Ao ser questionada sobre o motivo das plásticas, Anitta pontuou: “Sei lá, porque eu estava afim. Mas eu já faço várias vezes, a diferença é que dessa vez alguém descobriu, aí virou um assunto”.

Por fim, Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre. “As pessoas não sabem do que estão falando. Elas querem um motivo pra falar de qualquer coisa. É indiferente se vai ser porque eu fiz a plástica, se vai ser porque eu não fiz e estou ficando enrugada e mais velha”, finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Anitta fez um desabafo sobre sua vida ser assunto sempre
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x