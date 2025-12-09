SOLTOU O VERBO
Influenciador Gordão da XJ rejeita Anitta, Jade Picon e Luísa Sonza
O famoso alegou que não ficaria com nenhuma das artistas
Por Franciely Gomes
Gordão da XJ deu o que falar nas redes sociais ao rejeitar Anitta, Jade Picon e Luísa Sonza. O influenciador digital participou de uma brincadeira, nesta terça-feira, 9, em que o apresentador citava nomes de famosas e ele revelava com quem ficaria.
Entretanto, o jovem confessou que rejeitaria as três artistas, caso as visse em uma balada. “Dou fora nas três. Nenhuma é meu nível”, disparou ele, que recentemente perdeu mais de 100 kg.
A entrevista acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que criticaram a postura do rapaz. “A questão é: será que elas iam querer ele?", disparou uma. “E ele está certo, pois elas nunca ficariam com ele”, afirmou outro.
