Vista panorâmica e mais: conheça casa de praia de Ivete Sangalo

Localizada em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, no município Mata de São João, a casa de praia de Ivete Sangalo é uma das mais famosas do Brasil. A mansão, de 800 m², ganhou visibilidade nacional após ser cenário de uma live exibida pela Globo durante a pandemia de Covid-19.

É no local que a artista costuma passar datas comemorativas e momentos de descanso em família.



Apesar de conhecida, os fãs sabem poucos detalhes sobre a residência. À beira-mar, o local ganha destaque pela arquitetura integrada, piso de mármore baiano e arquitetura clean e integração total dos ambientes, Além disso, ela conta com uma vista panorâmica para a piscina.

O projeto arquitetônico original foi desenvolvido por Alberto Bolzico e, posteriormente, passou por reforma conduzida pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da cantora, para ampliar áreas internas, favorecer ventilação natural e modernizar o uso dos ambientes, mantendo a proposta estrutural estabelecida no projeto inicial.

Residência de Ivete Sangalo em Praia do Forte | Foto: Reprodução

Integração completa da área social

Com a reforma, houve a integração total dos ambientes. Assim, cozinha, sala de estar e de jantar passaram a ocupar um local contínuo. A mudança visava facilitar a convivência familiar após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

A decoração

A mansão tem uma paleta de cores neutras para ampliar a luminosidade natural, o que é comum em residências litorâneas. O local tem pontos de cor verde e azul-marinho.

Já a decoração acompanha madeira, fibras naturais e objetos artesanais, painéis ripados, estofados claros e plantas internas compõem a ambientação. O mármore bege Bahia é um dos materiais predominantes na residência e o uso contínuo do mesmo revestimento em áreas internas e externas cria uma transição visual uniforme.

A sala de TV reúne elementos associados à cultura baiana e objetos pessoais da família. Já a sala de jantar, posicionada de frente para a piscina inclui mesa ampla, cadeiras estofadas e luminárias pendentes.

Sala de TV | Foto: Reprodução

Além do imóvel em Praia do Forte, Ivete mantém uma residência luxuosa no bairro Corredor da Vitória, em Salvador.