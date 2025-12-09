MANSÃO
Vista panorâmica e mais: conheça casa de praia de Ivete Sangalo
Residência fica em Praia do Forte, na Bahia
Por Luiza Nascimento
Localizada em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, no município Mata de São João, a casa de praia de Ivete Sangalo é uma das mais famosas do Brasil. A mansão, de 800 m², ganhou visibilidade nacional após ser cenário de uma live exibida pela Globo durante a pandemia de Covid-19.
É no local que a artista costuma passar datas comemorativas e momentos de descanso em família.
Apesar de conhecida, os fãs sabem poucos detalhes sobre a residência. À beira-mar, o local ganha destaque pela arquitetura integrada, piso de mármore baiano e arquitetura clean e integração total dos ambientes, Além disso, ela conta com uma vista panorâmica para a piscina.
O projeto arquitetônico original foi desenvolvido por Alberto Bolzico e, posteriormente, passou por reforma conduzida pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da cantora, para ampliar áreas internas, favorecer ventilação natural e modernizar o uso dos ambientes, mantendo a proposta estrutural estabelecida no projeto inicial.
Integração completa da área social
Com a reforma, houve a integração total dos ambientes. Assim, cozinha, sala de estar e de jantar passaram a ocupar um local contínuo. A mudança visava facilitar a convivência familiar após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.
Leia Também:
A decoração
A mansão tem uma paleta de cores neutras para ampliar a luminosidade natural, o que é comum em residências litorâneas. O local tem pontos de cor verde e azul-marinho.
Já a decoração acompanha madeira, fibras naturais e objetos artesanais, painéis ripados, estofados claros e plantas internas compõem a ambientação. O mármore bege Bahia é um dos materiais predominantes na residência e o uso contínuo do mesmo revestimento em áreas internas e externas cria uma transição visual uniforme.
A sala de TV reúne elementos associados à cultura baiana e objetos pessoais da família. Já a sala de jantar, posicionada de frente para a piscina inclui mesa ampla, cadeiras estofadas e luminárias pendentes.
Além do imóvel em Praia do Forte, Ivete mantém uma residência luxuosa no bairro Corredor da Vitória, em Salvador.
