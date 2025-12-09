Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANSÃO

Vista panorâmica e mais: conheça casa de praia de Ivete Sangalo

Residência fica em Praia do Forte, na Bahia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/12/2025 - 14:03 h | Atualizada em 09/12/2025 - 14:33
Imagem ilustrativa da imagem Vista panorâmica e mais: conheça casa de praia de Ivete Sangalo
-

Localizada em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, no município Mata de São João, a casa de praia de Ivete Sangalo é uma das mais famosas do Brasil. A mansão, de 800 m², ganhou visibilidade nacional após ser cenário de uma live exibida pela Globo durante a pandemia de Covid-19.

É no local que a artista costuma passar datas comemorativas e momentos de descanso em família.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de conhecida, os fãs sabem poucos detalhes sobre a residência. À beira-mar, o local ganha destaque pela arquitetura integrada, piso de mármore baiano e arquitetura clean e integração total dos ambientes, Além disso, ela conta com uma vista panorâmica para a piscina.

O projeto arquitetônico original foi desenvolvido por Alberto Bolzico e, posteriormente, passou por reforma conduzida pela arquiteta Barbara Becattini, sobrinha da cantora, para ampliar áreas internas, favorecer ventilação natural e modernizar o uso dos ambientes, mantendo a proposta estrutural estabelecida no projeto inicial.

Residência de Ivete Sangalo em Praia do Forte
Residência de Ivete Sangalo em Praia do Forte | Foto: Reprodução

Integração completa da área social

Com a reforma, houve a integração total dos ambientes. Assim, cozinha, sala de estar e de jantar passaram a ocupar um local contínuo. A mudança visava facilitar a convivência familiar após o nascimento das gêmeas Marina e Helena.

Leia Também:

Filho de Ivete Sangalo é alvo de golpe e faz alerta
Ivete Sangalo interage com Daniel Cady após separação
Ex de Ivete Sangalo é flagrado com atriz famosa que é ex de Tom Cruise

A decoração

A mansão tem uma paleta de cores neutras para ampliar a luminosidade natural, o que é comum em residências litorâneas. O local tem pontos de cor verde e azul-marinho.

Já a decoração acompanha madeira, fibras naturais e objetos artesanais, painéis ripados, estofados claros e plantas internas compõem a ambientação. O mármore bege Bahia é um dos materiais predominantes na residência e o uso contínuo do mesmo revestimento em áreas internas e externas cria uma transição visual uniforme.

A sala de TV reúne elementos associados à cultura baiana e objetos pessoais da família. Já a sala de jantar, posicionada de frente para a piscina inclui mesa ampla, cadeiras estofadas e luminárias pendentes.

Sala de TV
Sala de TV | Foto: Reprodução

Além do imóvel em Praia do Forte, Ivete mantém uma residência luxuosa no bairro Corredor da Vitória, em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arquitetura Bahia decoração Ivete Sangalo mansão Praia do Forte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x