Ex de Ivete Sangalo é flagrado com atriz famosa que é ex de Tom Cruise

Atriz Ana de Armas

Após ter sido flagrado com a atriz Ana de Armas, o ex de Ivete Sangalo, Marcelo Valente, voltou a ser visto com a famosa pelas ruas de Los Angeles, EUA, na tarde da última terça-feira, 2, durante um passeio com os cachorros.

O novo flagra aconteceu em frente à casa da atriz, que terminou, em outubro, seu relacionamento de nove meses com Tom Cruise. Valente já foi flagrado com a atriz em diversas ocasiões, aumentando os rumores de um possível romance.

Até o momento, o empresário brasileiro ainda não confirmou o possível romance.

Quem é Marcelo Valente?

Marcelo Valente é um empresário brasileiro que ganhou destaque na mídia por seu relacionamento com Ivete Sangalo em 2005. O nome dele voltou a circular na internet após rumores de envolvimento com a atriz cubana Ana de Armas.

Atualmente, o empresário atua na Babel Ventures, empresa do setor de biotecnologia. Ele transita entre os mundos do entretenimento e da tecnologia, tendo entre seus clientes nomes como o lutador Anderson Silva e a atriz Cleo Pires.

Ivete Sangalo e Daniel Cady

A cantora baiana anunciou o fim do casamento com Daniel Cady em novembro de 2025, após 17 anos de união. O casal estava junto desde 2011 e tem três filhos: Marcelo, de 15 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 6 anos.

No comunicado divulgado nas redes sociais, eles afirmaram que a decisão foi tomada de maneira conjunta e madura, priorizando o bem-estar da família. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz o texto.