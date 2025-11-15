Ex de Ivete Sangalo é visto em clima de romance com ex de Tom Cruise

Marcelo Valente e Ana de Armas - Foto: Reprodução| Redes sociais

Parece que os baianos estão conquistando corações internacionais. O ex-companheiro de Ivete Sangalo, Marcelo Valente, foi visto acompanhando a atriz Ana de Armas, que terminou recentemente com Tom Cruise, em alguns eventos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal O Globo, ele tem marcado presença ao lado da atriz em diversas ocasiões. Apesar de não confirmarem qualquer envolvimento amoroso, as redes sociais já movimentam especulações sobre uma possível relação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pegos no flagra

Conhecida por trabalhos como Blonde (2022), Ana de Armas foi vista nas ruas de Los Angeles, no início desta semana, ao lado do empresário. Eles também foram flagrados em um show da cantora Dua Lipa, onde dançaram e se divertiram juntos.

Ana de Armas dancing with Marcelo Valente and Paris Reid at the Dua Lipa concert in Los Angeles last night. pic.twitter.com/0hL2irtORg — Best of Ana de Armas (@bestofadearmas) October 9, 2025

Conheça o ex de Ivete Sangalo

Marcelo Valente sempre esteve próximo do universo das celebridades. Além de Ivete Sangalo, ele já se relacionou com a apresentadora Daniella Cicarelli e com a empresária Fernanda Rolim.

Atualmente, o empresário atua na Babel Ventures, uma empresa do ramo de biotecnologia. Ele é reconhecido por transitar entre os mundos do entretenimento e da tecnologia, tendo entre seus clientes nomes como o lutador Anderson Silva e a atriz Cleo Pires.

Além disso, Valente é conhecido por fortalecer conexões entre os Estados Unidos e o Brasil, iniciativa amplamente incentivada pela empresa.