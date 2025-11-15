Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Gominho deixa hospital após cirurgia e desabafa: “Quero viver”

Apresentador compartilhou detalhes nas redes socias

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 10:59 h
Gominho recebe alta de hospital
Gominho recebe alta de hospital -

O apresentador Gominho passou por uma cirurgia de emergência para retirar pedras dos rins. Ele recebeu alta nesta sexta-feira,14, e apareceu nas redes sociais compartilhando detalhes de como está sendo o processo de recuperação.

“Gente, é difícil demais repousar para mim, vocês não têm ideia. Doeu um pouquinho porque foi no rim esquerdo, né? Começou a doer um pouquinho porque eu estava sentado, me dobrando inteiro, aí eu me deitei um pouquinho”, disse o apresentador.

Ele ainda comentou sobre a dificuldade em manter repouso após o procedimento: “Eu tô agoniado, porque o dia tá tão bonito, queria ver o pôr do sol, queria sair, quero viver!”

Conhecido por ser amigo próximo de Preta Gil, Gominho vem enfrentando uma série de desafios nos últimos meses.

Em outubro, o apresentador teve suas contas bancárias invadidas e esvaziadas por criminosos. Gominho contou com o apoio de amigos e afirmou que não pediu ajuda financeira, explicando que está vendendo sua coleção de quadros para conseguir se manter.

Além de enfrentar dificuldades financeiras e a perda recente do emprego, ele também passou por uma crise renal que o levou à internação e à cirurgia.

Tags:

Gominho Gominho Preta Gil

x