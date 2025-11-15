Gominho deixa hospital após cirurgia e desabafa: “Quero viver”

Gominho recebe alta de hospital - Foto: Reprodução| Instagram

O apresentador Gominho passou por uma cirurgia de emergência para retirar pedras dos rins. Ele recebeu alta nesta sexta-feira,14, e apareceu nas redes sociais compartilhando detalhes de como está sendo o processo de recuperação.

“Gente, é difícil demais repousar para mim, vocês não têm ideia. Doeu um pouquinho porque foi no rim esquerdo, né? Começou a doer um pouquinho porque eu estava sentado, me dobrando inteiro, aí eu me deitei um pouquinho”, disse o apresentador.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele ainda comentou sobre a dificuldade em manter repouso após o procedimento: “Eu tô agoniado, porque o dia tá tão bonito, queria ver o pôr do sol, queria sair, quero viver!”

Conhecido por ser amigo próximo de Preta Gil, Gominho vem enfrentando uma série de desafios nos últimos meses.

Em outubro, o apresentador teve suas contas bancárias invadidas e esvaziadas por criminosos. Gominho contou com o apoio de amigos e afirmou que não pediu ajuda financeira, explicando que está vendendo sua coleção de quadros para conseguir se manter.

Além de enfrentar dificuldades financeiras e a perda recente do emprego, ele também passou por uma crise renal que o levou à internação e à cirurgia.