ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Luísa Sonza se irrita após comparações com Anitta: “Nojento"

A cantora se pronunciou nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 10:23 h | Atualizada em 15/11/2025 - 10:50
Anitta e Luisa Sonza
Anitta e Luisa Sonza -

Após rumores entre internautas sobre uma possível rivalidade entre Luísa Sonza e Anitta, a cantora gaúcha se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira,14, a respeito das comparações entre as artistas.

O posicionamento ocorreu depois que um trecho de uma entrevista sua viralizou, no qual ela comenta sobre a globalização que contribuiu para a expansão do funk pelo mundo. Na publicação, um fã de Anitta criticou Sonza e afirmou que a responsável pelo sucesso internacional do gênero seria a cantora carioca.

Luísa então abriu o jogo sobre a rivalidade criada entre elas e lamentou esse tipo de comentário.

“Forçação ridícula de rivalidade. Nessa bateria de entrevistas falei e falo dela SEMPRE. Falei pra eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar, entre várias outras coisas que, se você fosse decente, colocaria aqui. Me desculpem, mas é nojento e deprimente rivalizar artistas, e ainda mais artistas mulheres”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por SONZA MEDIA (@sonzamediaa)

Reação dos internautas

Os internautas não deixaram passar a fala da artista e também criticaram a atitude de quem tenta rivalizar as cantoras.

“Infelizmente, mulheres no mercado musical sempre serão rivalizadas”, comentou um usuário. Outro criticou os fãs da carioca: “Sempre são os fãs da Anitta”. Já um terceiro fez um pedido: “Vem participação da Luísa no Ensaios Brasília”.

