Sem sexo! Cantora diz fazer celibato voluntário; entenda motivo
Rosalía explicou em entrevista sobre sua sexualidade e situação amorosa
A cantora Rosalía chocou os fãs ao revelar que está vivendo um período de celibato voluntário. Durante entrevista ao podcast Radio Noia, da Rádio Primavera Sound, ela explicou que está encarando essa nova fase de maneira consciente.
Ao ser questionada pela apresentadora sobre sua sexualidade e situação amorosa, a artista afirmou: “Quero deixar claro que não dou mais espaço a paixões platônicas, essa fantasia, essa ilusão que não leva a lugar nenhum. Acabou. Eu, neste momento, estou solteira, volcel”.
A famosa está praticando o chamado “volcel”, termo que significa voluntary celibate, ou seja, celibatário por vontade própria.
A cantora é discreta na internet quando o assunto é vida amorosa. Um exemplo disso é o relacionamento com Hunter Schafer, atriz da série Euphoria, que só veio a público cinco anos após o término, em 2024.
Vida amorosa em segundo plano
Em entrevista à revista Elle, Rosalía explicou o motivo de não expor seus relacionamentos abertamente: “Não, eu não me pressiono. Penso em liberdade. É isso que me guia.”
O celibato também faz parte da realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Kinsey, com 2 mil adultos solteiros, apontou que mais de 18% vivem o celibato involuntário, sendo a maioria mulheres.
