Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Sem sexo! Cantora diz fazer celibato voluntário; entenda motivo

Rosalía explicou em entrevista sobre sua sexualidade e situação amorosa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/11/2025 - 11:43 h
Cantora Rosalía
Cantora Rosalía -

A cantora Rosalía chocou os fãs ao revelar que está vivendo um período de celibato voluntário. Durante entrevista ao podcast Radio Noia, da Rádio Primavera Sound, ela explicou que está encarando essa nova fase de maneira consciente.

Ao ser questionada pela apresentadora sobre sua sexualidade e situação amorosa, a artista afirmou: “Quero deixar claro que não dou mais espaço a paixões platônicas, essa fantasia, essa ilusão que não leva a lugar nenhum. Acabou. Eu, neste momento, estou solteira, volcel”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A famosa está praticando o chamado “volcel”, termo que significa voluntary celibate, ou seja, celibatário por vontade própria.

Leia Também:

Gominho deixa hospital após cirurgia e desabafa: “Quero viver”
Luísa Sonza se irrita após comparações com Anitta: “Nojento"
Namorada de Belo revela valor faturado após expor romance

A cantora é discreta na internet quando o assunto é vida amorosa. Um exemplo disso é o relacionamento com Hunter Schafer, atriz da série Euphoria, que só veio a público cinco anos após o término, em 2024.

Vida amorosa em segundo plano

Em entrevista à revista Elle, Rosalía explicou o motivo de não expor seus relacionamentos abertamente: “Não, eu não me pressiono. Penso em liberdade. É isso que me guia.”

O celibato também faz parte da realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Kinsey, com 2 mil adultos solteiros, apontou que mais de 18% vivem o celibato involuntário, sendo a maioria mulheres.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantora famosos sexo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantora Rosalía
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Cantora Rosalía
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Cantora Rosalía
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Cantora Rosalía
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x