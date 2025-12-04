Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TUDO EM PAZ?

Ivete Sangalo interage com Daniel Cady após separação

A cantora anunciou a separação com o nutricionista na última semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 18:52 h
O casal se separou recentemente
O casal se separou recentemente -

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs ao interagir com seu ex-marido, Daniel Cady, nesta quarta-feira, 3. A cantora deixou um comentário em um post feito pelo nutricionista, onde ele exibia sua participação em um projeto da Marinha, chamado “Legal no Mar”.

“Verão combina com alegria, música, mar… e responsabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de participar da campanha Legal no Mar, da Marinha, para lembrar que a diversão só é completa quando a gente cuida um do outro”, escreveu o profissional na legenda da publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Feliz com a conquista do pai de seus três filhos, Ivete comentou emojis de mãos batendo palma. Apesar de discreto, o comentário não passou despercebido pelos fãs da artista, que declararam torcida pela volta do casal.

Comentário de Ivete no post de Daniel
Comentário de Ivete no post de Daniel | Foto: Reprodução | Instagram

“Ivete e Daniel, vocês são lindos e tem uma família linda. Que Deus abençoe vocês, se resolvam”, escreveu uma. “Todos os dias entro no perfil pra ver se vocês já apagaram o pronunciamento. Deus abençoe e que vocês se acertem e voltem muito mais fortes”, afirmou outra.

Término

Essa é a primeira interação pública dos dois após o anúncio do fim do casamento, que foi feito no dia 27 de novembro, através de um post em conjunto nos perfis do Instagram de ambos.

Leia Também:

Irmão de Lucas Guimarães é flagrado agredindo namorada; veja vídeo
Marca famosa é acusada de falta de consciência de classe na web
Ex de Ivete Sangalo é flagrado com atriz famosa que é ex de Tom Cruise

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveram.

“Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, completou o texto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Daniel Cady Ivete Sangalo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O casal se separou recentemente
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O casal se separou recentemente
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O casal se separou recentemente
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O casal se separou recentemente
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x