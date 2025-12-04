Ivete Sangalo interage com Daniel Cady após separação

O casal se separou recentemente - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs ao interagir com seu ex-marido, Daniel Cady, nesta quarta-feira, 3. A cantora deixou um comentário em um post feito pelo nutricionista, onde ele exibia sua participação em um projeto da Marinha, chamado “Legal no Mar”.

“Verão combina com alegria, música, mar… e responsabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de participar da campanha Legal no Mar, da Marinha, para lembrar que a diversão só é completa quando a gente cuida um do outro”, escreveu o profissional na legenda da publicação.

Feliz com a conquista do pai de seus três filhos, Ivete comentou emojis de mãos batendo palma. Apesar de discreto, o comentário não passou despercebido pelos fãs da artista, que declararam torcida pela volta do casal.

“Ivete e Daniel, vocês são lindos e tem uma família linda. Que Deus abençoe vocês, se resolvam”, escreveu uma. “Todos os dias entro no perfil pra ver se vocês já apagaram o pronunciamento. Deus abençoe e que vocês se acertem e voltem muito mais fortes”, afirmou outra.

Essa é a primeira interação pública dos dois após o anúncio do fim do casamento, que foi feito no dia 27 de novembro, através de um post em conjunto nos perfis do Instagram de ambos.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveram.

“Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, completou o texto.