Ivete Sangalo termina casamento com Daniel Cady

O anúncio foi feito nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cady não são mais um casal. Os dois anunciaram o fim do casamento de 16 anos nesta quinta-feira, 27, através de um comunicado público em conjunto nas redes sociais.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveram.

“Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, completou o texto.

Vale lembrar que os dois são pais de três: Marcelo Sangalo, de 15 anos de idade, e as gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

Repercussão entre fãs

Nos comentários da publicação, diversos amigos e fãs do casal desejaram boas vibrações para eles nesta nova fase. Dentre eles, a atriz Bruna Marquezine, que foi elogiada pela artista baiana recentemente.

"Já dava pra perceber. Mas quero dizer que amo vocês como família e sempre vão está conectados pela família linda que construiu juntos. Sejam felizes", disse uma admiradora da artista. "Emanando boas energias pra vcs daqui. Te amo cantora", afirmou outro.