Bolsonarista Luiza Possi tem romance exposto por Maria Gadú: "Um erro"

Luiza Possi e Maria Gadú - Foto: Reprodução| Instagram | Divulgação

Luiza Possi voltou a repercutir nas redes sociais depois que Maria Gadú confirmou que ambas viveram um relacionamento no passado. A cantora, que costuma receber críticas de internautas por apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou nesta quarta-feira, 26, uma mensagem bíblica que muitos associaram à prisão do ex-presidente.

“O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal. Aqueles que creem que têm mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos”, escreveu Luiza em suas redes sociais.

Após a repercussão, Maria Gadú, com quem Luiza teria vivido um romance em 2010, abriu o jogo na publicação, fazendo a cantora desativar os comentários das suas redes sociais.

“Luiza Possi, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe o tempo que passamos juntas, os pecados, as mentiras que contastes dizendo que eram mentira. Deus é misericordioso; se Ele te perdoou, vai me perdoar também. O tempo em que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém”, comentou a cantora.

Romance entre Maria Gadú e Luiza Possi

Em 2010, rumores de um possível relacionamento entre a filha de Zizi Possi e a cantora de MPB ganharam força no meio artístico. De acordo com o jornal Extra, elas teriam sido vistas trocando carícias em uma festa no Rio de Janeiro. Mesmo após serem flagradas por paparazzi, ambas negaram o envolvimento na época.

Em entrevista à revista Quem, Luiza disse que as duas eram apenas amigas e afirmou que estava se relacionando com um homem: “Estou com um cara, mas não vou dizer quem é. É bom dizer ‘cara’, porque ‘pessoa’ é confuso... Estou namorando um homem. Olha só que legal, gente! Uhuuuu, que politicamente correto!”

Atualmente, Luiza Possi é casada com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos: Lucca, de 6 anos, e Matteo, de 4.

