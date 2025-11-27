QUEDA DE BICICLETA
Após atropelamento, Kayky Brito sofre novo acidente
Kayky falou sobre o assunto nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
O ator Kayky Brito rompeu o silêncio após sofrer um acidente de bicicleta, cerca de dois anos após o grave atropelamento no Rio de Janeiro, em setembro de 2023. Nas redes sociais, o ator disse estar bem e brincou com a situação.
“Hoje um buraco me fez cair de bicicleta. Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, brincou Kayky. O ator mostrou que precisou levar pontos na cabeça.
Em outra publicação, Kayky disse: “Mais uma vez protegido por Deus (e pelos médicos)”.
Atropelamento
Kayky ficou 27 dias internado após ser atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2023. Ele sofreu politraumatismos e passou por um longo processo de reabilitação.
