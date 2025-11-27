Após atropelamento, Kayky Brito sofre novo acidente

Kayky Brito - Foto: Reproução | Redes Sociais

O ator Kayky Brito rompeu o silêncio após sofrer um acidente de bicicleta, cerca de dois anos após o grave atropelamento no Rio de Janeiro, em setembro de 2023. Nas redes sociais, o ator disse estar bem e brincou com a situação.

“Hoje um buraco me fez cair de bicicleta. Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, brincou Kayky. O ator mostrou que precisou levar pontos na cabeça.

Em outra publicação, Kayky disse: “Mais uma vez protegido por Deus (e pelos médicos)”.

Atropelamento

Kayky ficou 27 dias internado após ser atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2023. Ele sofreu politraumatismos e passou por um longo processo de reabilitação.