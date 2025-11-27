Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUERIDO PELAS CELEBRIDADES

Alvo da PF, médico baiano é querido por famosos como Léo Santana e Neymar

Médico é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/11/2025 - 11:31 h
Médico é suspeito de integrar uma quadrilha
Médico é suspeito de integrar uma quadrilha -

Com quase 750 mil seguidores nas redes sociais, o médico baiano Gabriel Almeida, que foi alvo nesta quinta-feira, 27, de uma operação da Polícia Federal (PF), é querido por diversas celebridades. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro, medicamento usado para emagrecimento.

No Instagram, o médico aparece em fotos ao lado de famosos como Neymar, Ronaldo e Sabrina Sato. “Momento inesquecível com minha esposa Manu Magalhaes e o craque Neymar no leilão do Instituto Projeto Neymar, celebrando uma noite especial por uma causa nobre", escreveu Gabriel na legenda da foto com o jogador.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dr. Gabriel Almeida (@drgabrielalmeida)

Ele já esteve presente em jantar ao lado do ator Nicolas Prattes. “Muito bem recebido em um jantar especial na casa do Ronaldo. Jantar também na presença de Sabrina Sato e Nicolas Prattes”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dr. Gabriel Almeida (@drgabrielalmeida)

Em outra publicação, Gabriel Almeida agradeceu o carinho de Léo Santana e da esposa do cantor, Lore Improta.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dr. Gabriel Almeida (@drgabrielalmeida)

Quem é Gabriel Almeida?

Baiano, Almeida atua em São Paulo, onde mantém consultório no Jardim Europa, área nobre da capital. Sua clínica, o Núcleo GA, funciona na Avenida Brasil, região de alto padrão próxima ao Parque Ibirapuera, e também possui unidades em Salvador e Feira de Santana (BA), além de Petrolina (PE).

Operação Slim

A ação da PF, batizada de Operação Slim, mira profissionais de saúde, clínicas e laboratórios que produziam remédios para emagrecimento de forma irregular. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos carros de luxo, como uma Ferrari, além de relógios de alto valor e até aviões registrados em nome de laranjas ligados ao grupo.

Segundo as investigações, os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Mounjaro (tirzepatida) sem autorização, sem pagamento de patente e em desacordo com normas sanitárias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Santana neymar PF polícia federal ronaldo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Médico é suspeito de integrar uma quadrilha
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Médico é suspeito de integrar uma quadrilha
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Médico é suspeito de integrar uma quadrilha
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Médico é suspeito de integrar uma quadrilha
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x