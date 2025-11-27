Alvo da PF, médico baiano é querido por famosos como Léo Santana e Neymar

Médico é suspeito de integrar uma quadrilha - Foto: Reprodução Redes Sociais

Com quase 750 mil seguidores nas redes sociais, o médico baiano Gabriel Almeida, que foi alvo nesta quinta-feira, 27, de uma operação da Polícia Federal (PF), é querido por diversas celebridades. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro, medicamento usado para emagrecimento.

No Instagram, o médico aparece em fotos ao lado de famosos como Neymar, Ronaldo e Sabrina Sato. “Momento inesquecível com minha esposa Manu Magalhaes e o craque Neymar no leilão do Instituto Projeto Neymar, celebrando uma noite especial por uma causa nobre", escreveu Gabriel na legenda da foto com o jogador.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele já esteve presente em jantar ao lado do ator Nicolas Prattes. “Muito bem recebido em um jantar especial na casa do Ronaldo. Jantar também na presença de Sabrina Sato e Nicolas Prattes”, escreveu.

Em outra publicação, Gabriel Almeida agradeceu o carinho de Léo Santana e da esposa do cantor, Lore Improta.

Quem é Gabriel Almeida?

Baiano, Almeida atua em São Paulo, onde mantém consultório no Jardim Europa, área nobre da capital. Sua clínica, o Núcleo GA, funciona na Avenida Brasil, região de alto padrão próxima ao Parque Ibirapuera, e também possui unidades em Salvador e Feira de Santana (BA), além de Petrolina (PE).

Operação Slim

A ação da PF, batizada de Operação Slim, mira profissionais de saúde, clínicas e laboratórios que produziam remédios para emagrecimento de forma irregular. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos carros de luxo, como uma Ferrari, além de relógios de alto valor e até aviões registrados em nome de laranjas ligados ao grupo.

Segundo as investigações, os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Mounjaro (tirzepatida) sem autorização, sem pagamento de patente e em desacordo com normas sanitárias.