QUERIDO PELAS CELEBRIDADES
Alvo da PF, médico baiano é querido por famosos como Léo Santana e Neymar
Médico é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro
Por Edvaldo Sales
Com quase 750 mil seguidores nas redes sociais, o médico baiano Gabriel Almeida, que foi alvo nesta quinta-feira, 27, de uma operação da Polícia Federal (PF), é querido por diversas celebridades. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro, medicamento usado para emagrecimento.
No Instagram, o médico aparece em fotos ao lado de famosos como Neymar, Ronaldo e Sabrina Sato. “Momento inesquecível com minha esposa Manu Magalhaes e o craque Neymar no leilão do Instituto Projeto Neymar, celebrando uma noite especial por uma causa nobre", escreveu Gabriel na legenda da foto com o jogador.
Ele já esteve presente em jantar ao lado do ator Nicolas Prattes. “Muito bem recebido em um jantar especial na casa do Ronaldo. Jantar também na presença de Sabrina Sato e Nicolas Prattes”, escreveu.
Em outra publicação, Gabriel Almeida agradeceu o carinho de Léo Santana e da esposa do cantor, Lore Improta.
Quem é Gabriel Almeida?
Baiano, Almeida atua em São Paulo, onde mantém consultório no Jardim Europa, área nobre da capital. Sua clínica, o Núcleo GA, funciona na Avenida Brasil, região de alto padrão próxima ao Parque Ibirapuera, e também possui unidades em Salvador e Feira de Santana (BA), além de Petrolina (PE).
Operação Slim
A ação da PF, batizada de Operação Slim, mira profissionais de saúde, clínicas e laboratórios que produziam remédios para emagrecimento de forma irregular. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos carros de luxo, como uma Ferrari, além de relógios de alto valor e até aviões registrados em nome de laranjas ligados ao grupo.
Segundo as investigações, os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Mounjaro (tirzepatida) sem autorização, sem pagamento de patente e em desacordo com normas sanitárias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes