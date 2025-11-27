FAMOSOS
Leo Dias surpreende com decisão sobre polêmicas de jogadores do Flamengo
Nota foi compartilhada no portal do jornalista e nas redes sociais
O polêmico Leo Dias, conhecido no mundo dos famosos, surpreendeu os internautas no universo esportivo. O apresentador divulgou um comunicado oficial afirmando que não irá publicar atos de infidelidade dos jogadores do Flamengo, em incentivo ao time para a final da Libertadores, que acontece neste sábado, 29.
Em tom bem-humorado, a nota publicada no portal do jornalista, que é assumidamente flamenguista, funciona como um tipo de “motivação extra” para os atletas na véspera da decisão.
“O Portal Leo Dias, como veículo nascido e criado no Rio de Janeiro, vem a público comunicar que, caso o Flamengo vença a Libertadores, se compromete a não publicar uma linha a respeito de possíveis atos de infidelidade dos jogadores, nem mesmo detalhes das festinhas pós-jogo”, dizia a nota.
A brincadeira segue com o apresentador reforçando que não divulgará “escapadinhas” ou casos de traição, mesmo após o título, deixando ainda um recado às esposas dos jogadores: “Quanto às esposas dos jogadores, um aviso: que cada uma cuide do seu marido. No mais, vai Flamengo”, conclui a nota.
Reação dos internautas
A publicação movimentou as redes sociais e os fãs do futebol brasileiro. Muitos internautas elogiaram a atitude bem-humorada do apresentador. “Pra cima deles, Flamengo! Cebolinha vai dar a vida em campo pra ter essa festa. Flamenguistas estão ligados, né?”, comentou um usuário.
Outro brincou sobre as esposas dos atletas: “As digníssimas tudo torcendo pra perder”. Já um terceiro elogiou o tom da nota: “Voltamos ao jornalismo raiz”, agradeceu.
