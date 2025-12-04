Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRÍTICAS!

Marca famosa é acusada de falta de consciência de classe na web

Produção dividiu opiniões e reacendeu discussões sobre elitismo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/12/2025 - 16:14 h
A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel
A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel -

Ao anunciar o cantor internacional A$AP Rocky como novo embaixador da linha masculina, a Chanel vem sendo alvo de críticas nas redes sociais por conta do curta-metragem de divulgação protagonizado pelo artista.

A marca é associada a debates sobre elitismo e eugenia, devido ao histórico de sua fundadora, Gabrielle “Coco” Chanel, que manteve um relacionamento com um oficial nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Além de ser conhecida por privilegiar, ao longo dos anos, um padrão estético restrito em suas campanhas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No curta, A$AP Rocky interpreta o parceiro da atriz Margaret Qualley, em uma narrativa que culmina em um pedido de casamento inesperado, marcado por um estereótipo machista.

Leia Também:

Ex de Ivete Sangalo é flagrado com atriz famosa que é ex de Tom Cruise
Brasil no topo? "O Agente Secreto" entra no ranking dos melhores do ano
David Brazil é parado em blitz e apela para policial: “Solteiro?”

Um dos pontos que chamou a atenção dos internautas foi o fato de o rapper contracenar com outra atriz. “Ele palmitando… Rihannaaaa”, brincou um usuário, em referência ao relacionamento do cantor com Rihanna, com quem está desde 2020 e tem três filhos.

Repercussão do curta

A produção dividiu opiniões e reacendeu discussões sobre machismo, classe social e a manutenção de estereótipos femininos em campanhas de marcas de luxo.

“Quem usa Chanel anda de metrô e mora em edifício?”, criticou um internauta. Outra comentou: “Sem querer ser dramática, mas eu odiei isso”. “Não gostei nada do anúncio”, opinou outro usuário no X (antigo Twitter).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CHANEL (@chanelofficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chanel famosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x