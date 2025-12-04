Marca famosa é acusada de falta de consciência de classe na web

A$AP Rocky é o mais novo embaixador da Chanel - Foto: Reprodução| Chanel

Ao anunciar o cantor internacional A$AP Rocky como novo embaixador da linha masculina, a Chanel vem sendo alvo de críticas nas redes sociais por conta do curta-metragem de divulgação protagonizado pelo artista.

A marca é associada a debates sobre elitismo e eugenia, devido ao histórico de sua fundadora, Gabrielle “Coco” Chanel, que manteve um relacionamento com um oficial nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Além de ser conhecida por privilegiar, ao longo dos anos, um padrão estético restrito em suas campanhas.

No curta, A$AP Rocky interpreta o parceiro da atriz Margaret Qualley, em uma narrativa que culmina em um pedido de casamento inesperado, marcado por um estereótipo machista.

Um dos pontos que chamou a atenção dos internautas foi o fato de o rapper contracenar com outra atriz. “Ele palmitando… Rihannaaaa”, brincou um usuário, em referência ao relacionamento do cantor com Rihanna, com quem está desde 2020 e tem três filhos.

Repercussão do curta

A produção dividiu opiniões e reacendeu discussões sobre machismo, classe social e a manutenção de estereótipos femininos em campanhas de marcas de luxo.

“Quem usa Chanel anda de metrô e mora em edifício?”, criticou um internauta. Outra comentou: “Sem querer ser dramática, mas eu odiei isso”. “Não gostei nada do anúncio”, opinou outro usuário no X (antigo Twitter).