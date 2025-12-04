ENTRETENIMENTO
Brasil no topo? "O Agente Secreto" entra no ranking dos melhores do ano
Filme de Kleber Mendonça conquista posição entre os destaques do NYT
Por Iarla Queiroz
“O Agente Secreto” colocou novamente o cinema brasileiro sob os holofotes internacionais ao garantir uma vaga na cobiçada lista de melhores filmes do ano do The New York Times. O ranking de 2025, divulgado nesta terça-feira, 02, traz o longa de Kleber Mendonça Filho na oitava posição, dividido entre produções elogiadas e grandes nomes da temporada.
A oitava posição — e o peso dela
Estrelado por Wagner Moura, o filme figura ao lado de títulos já consolidados pela crítica, ficando logo abaixo de obras como “Pecadores”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Marty Supreme” e “Foi Apenas Um Acidente”.
A presença não chega a ser inédita para Kleber: no ano passado, “Retratos Fantasmas” também integrou o ranking, ocupando a sexta colocação após estrear nos cinemas norte-americanos em 2024.
De Cannes para o mundo
Desde sua estreia no Festival de Cannes, “O Agente Secreto” já dava sinais de que seria um dos destaques da temporada. Lá, saiu premiado em duas categorias importantes: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura.
A recepção calorosa abriu caminho para uma trajetória crescente de elogios e para a construção de uma campanha firme rumo ao Oscar.
O que o New York Times destacou
No texto do ranking, o jornal norte-americano ressalta que o longa encontra força na combinação entre sensibilidade, ironia e humor ao revisitar a ditadura militar brasileira. Segundo o veículo, Kleber — responsável por “Aquarius” e “Bacurau” — trata o período histórico como “um momento de grandes travessuras”, costurando sarcasmo e crítica política.
Outro ponto exaltado é a jornada de Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura. Para os críticos, o protagonista conduz “uma aventura surpreendente e definitivamente não convencional”. O filme é descrito como “uma colagem de tons e humores com toques surrealistas”, funcionando tanto como cápsula histórica quanto como reflexão inquietante sobre o presente.
